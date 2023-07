A Rammstein frontembere a berlini koncert végén utalt a zenekart övező szexbotrány vádjára

Az elmúlt szűk egy hétben háromszor lépett színpadra a Rammstein Németországban, az utolsó koncerten pedig a következő mondat hangzott el a frontember, Till Lindemann szájából:

„Háromszor a városunkban, háromszor Berlinben. Köszönjük, hogy itt voltatok. Mindig gondoljatok arra: a dühös nyelveknek nem hiszünk, az igazságra mindig fény derül”

– adta hírül a Tagesspiegel.

A zenekart főénekese ellen a berlini ügyészségen nyomozás indított, miután sorra jelentek meg olyan hírek, amelyek szexuális visszaélésekről számolnak be. Később a Deutsche Welle arról is beszámolt, hogy a zenekar másik tagját, a billentyűs Christian „Flake” Lorenzt is szexuális visszaélések elkövetésével vádolják.

Till Lindemann látszólag most először véleményezte az őket ért vádakat, egyébként a zenekar tagjai mindent tagadnak.