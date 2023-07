Az ukránok állítják, előrenyomultak délen, az oroszok szerint visszaverték a támadást

Az ukrán erők újabb ellentámadást indítottak az oroszok ellen, és az ukrajnai Zaporizzsja régióban Orihivtól délre haladnak előre – írja az ukrán hatóságokra hivatkozva a The Washington Post. A stratégiai cél az Azovi-tenger elérése, ami elvágná a kulcsfontosságú szárazföldi összeköttetést Oroszország és a Krím félsziget között. Ettől a céltól azonban egyelőre nagyon messze vannak az ukrán csapatok.

Mindkét fél megerősítette, hogy heves harcok dúlnak a szintén a Zaporizzsja régióban, Orihivtól délre található Robotyne település térségében, az eredményekről azonban egymásnak ellentmondó beszámolók érkeztek.

Az oroszok szerint visszaverték a támadást, megsemmisítettek húsz ukrán tankot és tíz páncélozott csapatszállító járművet, valamint megöltek mintegy száz ukrán katonát. Az ukránok elismerték, hogy veszteségeket szenvedtek, ugyanakkor cáfolták, hogy visszavonultak volna.

Közben Hanna Maljar ukrán védelmi miniszterhelyettes kijelentette, hogy az ukrán erők fokozatosan haladnak a tengerparti városok, Melitopol és Berdjanszk felé, részleteket azonban nem árult el.

Dicsőség mindenkinek, aki megvédi Ukrajnát! Egyébként a fronton lévő fiaink ma nagyon jó eredményeket értek el. Szép munka! Részletek később

− idézi Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Bloomberg amerikai híroldal tudósítása, hozzátéve, hogy az államfő további részleteket nem közölt.

A Háborús Tanulmányok Intézetének (Institute for the Study of War) elemzői szerint „az ukrán erők jelentős gépesített ellentámadási műveletet indítottak” Zaporizzsja nyugati részén, és „úgy tűnik, hogy áttörtek bizonyos előre előkészített orosz védelmi állásokat”.

Az elemzők hozzátették, hogy „az orosz források egymástól széles körben eltérő állításokat közöltek mind a támadás, mind az ebből eredő ukrán veszteségek mértékéről”, így az eddigi eredmények nem egyértelműek.

Az éjszaka folyamán Oroszország újabb rakétatámadást indított több ukrán célpont, köztük egy, a Hmjelnyickij régióban található reptér ellen, azonban az ukrán hatóságok szerint a légvédelem a 39 cirkálórakétából 36-ot megsemmisített.

Borítókép: Megindult ugyan az ukrán ellentámadás, de az eddigi sikerek még elmaradtak. Kijevnek a háború folytatása érdekében már egy kisebb győzelem is elég, a vereséget azonban el kell kerülnie (Fotó: Hürriyet Daily News / Twitter)