Hatalmas biztonsági készültségben ünnepelnek a franciák

A július 14-i, a francia forradalom kitörésének ünneplése feszült biztonsági légkörben zajlik Franciaországban. A június végén kitört többnapos zavargások miatt a kormány hatalmas mozgósításokat hajtott végre, melyek értelmében 45 ezer rendőr és csendőr felügyeli majd a közbiztonságot csütörtöktől egészen szombat estig. Közülük mintegy tízezren Párizsban fognak szolgálatot teljesíteni. Az elmúlt hetek zavargásai és halálos kimenetelű lövöldözései ellenére Gérald Darmanin francia belügyminiszter arról számolt be, július 13-án nyugodt volt az éjszaka.

A francia sajtó ugyanakkor közölte, a zavargások folytatódtak: 218 jármű leégett, 97 embert letartóztattak és három rendőr megsérült intézkedés közben. A hatóságok szoros felügyelet alatt tartották július 14-i ünnepségek előestéjét.

Merci aux forces de l’ordre et services de secours mobilisés cette nuit. Grâce à leur engagement massif, les fêtes populaires ont pu se dérouler normalement partout en France et nous constatons une baisse des dégradations par rapport à 2022. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 14, 2023

Az önkormányzatok azonban attól tartanak, hogy a július 14-ei ünnepségek könnyen erőszakba torkollhatnak, például Hauts-de-Seine megye egészében lemondták a július 13-ra tervezett tűzijátékokat. Más városokban is biztonsági intézkedések sorát rendeltek el, volt, ahol az ünnepségeket lemondták, vagy elhalasztották szeptemberre. Elmarad például a mulatság Strasbourg és Montargis városokban is. Az önkormányzatok mindemellett a rendőrség készenlétbe helyezésére is prioritásként tekintenek, mondván, szükségesetben bármikor bevethessék őket.

A francia kormány ráadásul a pirotecnikai eszközök értékesítését, kiszállítását vagy használatát is megtiltotta, az erőszak mérséklésében bízva, ugyanis a legutóbbi rendőrök elleni támadásokban több alkalommal is bevetették a tűzijátékokat.

Több város a hagyományos és tűzveszélyes tűzijáték helyett lézershow-t tervez hangjátékkal. Nimes-ben pedig drónok szállnak majd a levegőbe, hogy látványos bemutatót tartsanak.

14-Juillet: premières festivités dans le calme, important dispositif policier sur tout le territoire pic.twitter.com/xVjKklNhpf — BFMTV (@BFMTV) July 14, 2023

A június végi tiltakozásokat az váltotta ki, hogy kedden egy motoros járőr Nanterre-ben lelőtt egy 17 éves fiút. A rendőr megállította az autót vezető fiatalt, és amikor az hirtelen elhajtott, egy rendőr szolgálati fegyverével lelőtte. A fiút szombaton temették el. A haláláért felelősnek tartott rendőrt előzetes letartóztatásba helyezték.