Házfoglalók ellen küzdő magáncég kampányol a spanyol baloldallal szemben

A baloldal szoros összefonódást lát a Vox és a Desokupa között, amit véleményük szerint tökéletesen bizonyít, hogy Santiago Abascal pártja a közelmúltban azt is bejelentette, hogy ha Spanyolország élére kerül, szerződtetni fogja a céget annak érdekében, hogy még hatékonyabban léphessenek fel az illegális házfoglalók ellen, akik mostanra gyakorlatilag ellepték az országot, óriási kárt okozva az ingatlanpiacnak.

A spanyol lakástulajdonosok évek óta szenvednek az illegális házfoglalók miatt, akiken az esetek kilencven százalékában nem találnak egyedül fogást.

A bűnelkövetők között akadnak bőven spanyolok és bevándorlók is, akik visszaélve a megengedő törvényekkel rendre törnek be elhagyatott, vagy ritkán látogatott házakba és lakásokba, majd miután bejutottak, lecseréltetik a zárakat, sok esetben még a közműveket is sikeresen a nevükre íratják, majd amikor a tulajdonos megérkezik, és számon kéri őket, gyakorlatilag őt lakoltatják ki a házfoglalók helyett.

A baloldali kormánykoalíció a közelmúltban fogadott el egy új lakástörvényt, ami a visszaélések ellenére nemhogy védelmet biztosított volna a lakástulajdonosoknak, helyette még erősebben meghúzta a hurkot a nyakuk körül. Az új előírások ugyanis megteremtették a lehetőséget a kilakoltatási folyamatok elhúzására abban az esetben, ha a lakók bizonyítani tudják gazdasági vagy társadalmi sebezhetőségüket. A május végi önkormányzati választásokat megnyerő jobboldali Néppárt (PP) és a Vox is nemmel szavazott a törvényre, mert úgy vélték, hogy az a házfoglalóknak kedvez, és több jogot biztosít nekik, mint a törvényes lakástulajdonosoknak.