Katonacsaládokat tesz utcára a kormány a migránsok miatt

azt hiszem, ha 2000 embert a bázison helyeznénk el pénz és tennivaló nélkül, bárkik is legyenek, még ha gyakornok lelkészek is, abból rövidesen nagy gondok lehetnek. Az emberi természetből fakad, hogy ha az emberek unatkoznak, akkor elkezdenek valami elfoglaltságot keresni, és ez a valami az emberek egy részénél valamiféle csínytevést is magában foglalhat.