Lassan döcög a jogalkotás, tovább dübörög az erőszakos bűnözés Svédországban

„Több letartóztatás és bebörtönzést a bandabűnözés megállítására!” – szólított fel Gunnar Strömmer igazságügyi miniszter, közösen a kormánypártok, illetve a kabinetet kívülről támogató Svéd Demokraták párt igazságügyi szakpolitikusaival közösen írt keddi véleménycikkében. A jobboldali politikusok megjegyzik, hogy Svédország büntetőtörvényei jórészt a 60-as, illetve a 80-as években születtek, és azóta alapjaiban nem reformálták meg, miközben a svéd társadalom jelentősen átalakult. A jóléti – és alapvetően jogkövető – társadalom jogfilozófiájára jellemző, hogy eddig az volt a bírósági kiindulópont, hogy csak a legvégső esetben küldik börtönbe az elítéltet, ha van annál enyhébb büntetés egy adott bűncselekmény esetében, akkor azt kell alkalmazni.

Ugyanakkor míg húsz éve gyakorlatilag ismeretlen volt a fegyveres bűnözés a skandináv országban, mára már mindennaposak a lövöldözések, késelések és robbantások.

A baloldali kormányok eddig igyekeztek úgy beállítani, hogy a bandabűnözés a „sebezhető negyedekre” korlátozódik, ugyanakkor rendszeresen történnek véres leszámolások ezeken kívül is, számos esetben ártatlanokat is megsebesítve. Ráadásul miközben a svéd politikusok évek óta Magyarországot támadják a jogállamisági kérdésekben, a migránsbűnözők beépültek a döntéshozók közé: beszivárogtak a politikai pártokba, befolyásolni igyekeznek az állami és önkormányzati döntéshozókat, elhallgattatják a tanúkat, és fenyegetően viselkednek a bírákkal és ügyészekkel szemben, ezt a cikkben maguk a kormányzati politikusok is elismerik, sőt hozzáteszik, a demokrácia és a jogállamiság kerül már veszélybe Svédországban.