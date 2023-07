Magyar állami kitüntetést kapott a volt török külügyminiszter

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntetésben részesítette csütörtökön Budapesten török kollégáját, Mevlüt Cavusoglut a két ország barátságának elmélyítéséért. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a ceremónián mindenekelőtt a közelmúlt példátlan kihívásait részletezte, kiemelve, hogy az utóbbi évtizedben pénzügyi, migrációs és egészségügyi válsággal is meg kellett küzdeni, majd kitört a háború a szomszédos Ukrajnában.

Amikor ilyen bajok történnek, akkor sok ország, sok nemzet az önhibáján kívül is rendkívül nagy bajba tud kerülni. Ilyenkor jön aztán az a magyar mondás, hogy bajban ismerszik meg az igaz barát

– közölte, rámutatva, hogy Mevlüt Cavusoglu mindig igaz barátja volt Magyarországnak, és remélhetőleg az lesz a jövőben is.

Majd elmondta, hogy kettőjük kapcsolata is barátságként írható le, soha nem volt olyan nehéz helyzet, amikor ne vették volna fel egymásnak a telefont, s szükség esetén ne segítették volna egymást azonnal, legyen szó akár állam-, akár személyes ügyekről. Szijjártó Péter laudációjában felidézte első, 2015-ös találkozójukat, amikor is az egyik legfőbb kérdés az orosz földgáz esetleges törökországi tranzitjának lehetővé tétele volt, ami akkor elég utópisztikusnak tűnt. „És ma mi a helyzet? Ha nem lenne a Török Áramlat vezeték, ha nem tudnánk Törökországon keresztül földgázt venni, akkor Magyarország biztonságos energiaellátásáról nem is beszélhetnénk” – húzta alá. Fontos kézzelfogható eredményként említette még azt is, hogy a magyar állampolgárok mára személyi igazolvánnyal is vízummentesen utazhatnak Törökországba, ami akkoriban szintén hihetetlennek tűnt.

Az is fontos alapja a barátságnak, hogy két olyan külpolitikai stratégia találkozik itt, amely a kölcsönös tiszteletre épül. Törökország nálunk nagyobb ország. Törökország nálunk erősebb ország, Törökország nagyhatalom, mi egy regionális középhatalom vagyunk, mondjuk, ha önbizalommal feltelve beszélünk. […] De soha nem éreztette a miniszter úr azt, hogy itt adott esetben két különböző dimenzióba tartozó ország képviselői tárgyalnak egymással. Ezt nem minden kolléga esetében tudnám ilyen őszinteséggel elmondani

– hangsúlyozta.

A miniszter üdvözölte, hogy Mevlüt Cavusoglu lesz majd a török delegáció vezetője a NATO parlamenti közgyűlésében, és úgy fogalmazott, hogy az észak-atlanti szövetség ülésein felüdülés volt őt hallgatni, racionalitásra épülő megjegyzései mindenkinek a javára válhattak, ugyanis „a józan ész ott sem mindig sűrű vendég”. Ezután arra is kitért, hogy egykori török hivatali partnere nevéhez fűződik az Ukrajnában háborúzó felek közötti eddigi egyetlen sikeres közvetítés, a fekete-tengeri gabonamegállapodás tető alá hozása. Ezzel – mint mondta – hónapokon át sikerült enyhíteni az élelmezési válságot a világ számos pontján. Végül közölte, hogy a kitüntetés ez esetben kettős jelentéssel bír, részben a múltnak, részben a jövőnek szól.

A múltnak szól, mert ez egy elismerés a magyar emberek részéről azért a fáradhatatlan, áldozatkész és eredményes munkáért, barátságért és odafigyelésért, amely a részedről megnyilvánult irányunkba. Másrészt meg szól a jövőnek, mert ez egy várakozás is […] arra nézve, hogy a jövőben is számíthatunk rád

– összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) átadja a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntést Mevlüt Cavusoglunak, a török nemzetgyűlés tagjának, korábbi török külügyminiszternek a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2023. július 20-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)