Mi okozhatta az áttörést Törökország számára a NATO-bővítésben?

Nemzetközi vélemények. – Erdogan és a törökök régóta támogatják a NATO bővítését. Támogatták Ukrajnát és Grúziát korábban, jóváhagyták Finnországot az elmúlt évben, és szívesen látnák Svédországot is, feltéve, hogy a hírhedten laza svéd terrorizmus elleni törvényeket, amelyeket most módosítottak, teljes körűen alkalmazni fognak. Törökországnak szüksége van egy erős NATO-ra, mert a NATO szerkezete és alapszabályai alapján Erdogannak vétójoga van a világ legerősebb biztonsági szervezetében – ahogy minden tagállamnak is – írta Rich Outzen, az Atlantic Council agytröszt Törökország-kutatója. – Svédország csatlakozása valós katonai képességeket hoz a szövetségbe, megerősíti transzatlanti kilátásait, és mindenekelőtt egy olyan új tagot hoz a szövetség soraiba, amely elkötelezett a katonai felelősségek teljesítése mellett. Svédország tagsága befejezi az Északi-tenger átalakítását a „NATO-tóvá”, ezzel megerősítve Észak-Közép-Európa biztonságát és katonai stabilitását – fogalmazott Ian Brzezinski, korábbi amerikai helyettes védelmi államtitkár.