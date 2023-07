Partraszálló erők elhárítását gyakorolta a tajvani hadsereg

Partraszálló erők elhárítását gyakorolta hétfőn a tajvani hadsereg egy manőveren a sziget déli partjain. A tajvani hírügynökség beszámolója szerint a Sky Horse (Égi paripa) fedőnevű hadműveleten Pingtung városának határában a szárazföldi hadsereg négy, illetve a tengerészgyalogság egy dandárja vett részt más alakulatok oldalán. A manőver során a tajvani erők egyebek között vízfelszíni célok megsemmisítését gyakorolták TOW 2A típusú tankelhárító rakétákkal.

A korábbi hadgyakorlatokhoz képest a mostani során a katonák a rakéták indítását közvetlenül Humvee típusú katonai terepjárókról gyakorolták. A hírügynökség szerint ez a módszer nagyfokú mozgékonyságot biztosít a tajvani erőknek. Átlagosan az irányított rakéták 70 százaléka talált célba.

A tajpeji védelmi tárca nem sokkal korábban jelentette be, hogy 1240 darabot vásárol az Egyesült Államoktól a korszerűbb TOW 2B tankelhárító rakétákból, illetve 24 Humvee-t, amelyeket mobil indítóállásként akarnak használni. A fegyverrendszereket várhatóan 2025-re szállítják le. A szárazföldi hadsereg alakulatai emellett lőgyakorlatot is tartottak Pingtung mellett harci helikopterek és Thunderbolt-2000 típusú rakétasorozatvetők bevetésével. Mindemellett Avenger és Stinger légvédelmi rakétákkal is terveznek lőgyakorlatot tartani.

Kína saját területének tekinti a 23 millió lakosú Tajvant, diplomáciai eszközökkel igyekszik korlátozni mozgásterét a nemzetközi színtéren, gazdasági nyomást alkalmaz vele szemben, és rendszeresen hadgyakorlatokat tart a sziget közvetlen közelében. Az elmúlt három évben Kína fokozta a katonai nyomást.

Áprilisban Kína nagyszabású hadgyakorlatokat rendezett Tajvan körül, miután Caj Jing-ven tajvani elnök Los Angelesben találkozott Kevin McCarthyval, az amerikai képviselőház elnökével.

Borítókép: Tajvani katonák célra tartanak a hadsereg 33. alkalommal megrendezett Han Kuang (Kínai Dicsőség) fedőnevű hadgyakorlatán a dél-tajvani Penghuban 2017. május 25-én (Fotó: MTI/EPA/Ritchie B. Tongo)