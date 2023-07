„Pihen” a hírhedt orosz tábornok, akit a Wagner-lázadás óta nem láttak

Andrej Kartapolov, az orosz Állami Duma védelmi bizottságának vezetője szerint Szurovikin „pihen” és „jelenleg nem elérhető” – írja a Politico.

Szurovikin, vagyis Armageddon tábornok, aki „becenevét” a Csecsenföldön és Szíriában alkalmazott agresszív katonai stratégia miatt kapta, 2022 októbere és 2023 januárja között három hónapig irányította az orosz haderőt Ukrajnában, amíg le nem váltotta Valerij Geraszimov vezérkari főnök.

A tábornok jó viszonyt ápolt a Wagner-csoport vezetőjével, Jevgenyij Prigozsinnal, aki három héttel ezelőtt sikertelen puccskísérletet hajtott végre.

A zsoldoscsoport lázadása után egyes nyugati lapokban olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint Szurovikin már korábban tudhatott a Wagner-csoport tervezett lázadásáról, és az orosz hatóságok vizsgálják, hogy bűntársnak tekinthető-e. A New York Times meg nem nevezett amerikai tisztviselőkre hivatkozva arról is írt, hogy más magas rangú tábornokok is tudhattak a puccskísérletről, Prigozsin éppen ezért indította el a felkelést abban a hitben, hogy támogatni fogják.

A Kreml továbbra sem adott hivatalos tájékoztatást Szurovikin hollétével kapcsolatban.