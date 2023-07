Pörög a migránsbiznisz a magyar–szerb határ mentén

A migrációs helyzettel kapcsolatban Natasa Sztaniszavljevics, a szerbiai Menekültügyi és Migrációs Főbiztosság biztosa elmondta: adataik szerint a bevándorlási válság 2015-ös kezdete óta több mint másfél millió migráns haladt át a balkáni országon.

Ha ezen emberek célja az lett volna, hogy Szerbiában maradjanak, akkor most 200 vagy 300 ezer betelepült bevándorló élne velünk. De nem ez a céljuk, ők az Európai Unióba akarnak jutni. Ezek az emberek nem Szerbiában akarnak maradni, tovább akarnak menni

– hangsúlyozta az illetékes.

A Subotica.com szabadkai helyi hírportál közlése szerint a lakossági fórum résztvevői felhívták a figyelmet a korrupcióra is, amely a migrációs helyzetet kíséri. A rendőri vezetők erre reagálva azt mondták, hogy ez ugyan elképzelhető, de felszólították az embereket, hogy amennyiben ilyet tapasztalnak, akkor azonnal jelentsék be és támasszák alá bizonyítékkal is az állításukat, hogy utána megtehessék a szükséges lépéseket.

A szabadkai lakosok elmondása szerint egyébként a taxisokon kívül egy újabb módja is létrejött az illegális bevándorlók szállításának. Arról számolnak be, hogy egyesek jelentős számú migránst visznek be rendszám nélküli teherautókkal az erdő alá, amikor odaérnek, felemelik a ponyvát, és ekkor több tucat migráns kiszáll a teherautóból, és bemegy a fák közé.

Borítókép: Migránsok sétálnak Szabadka központjában (Fotó: Magyar Nemzet)