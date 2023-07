Újabb Vlagyimir Putyin elleni merényletkísérletet hiúsítottak meg + videók

Meghiúsították egy Vlagyimir Putyin orosz elnök elleni állítólagos merényletkísérletet– adta hírül az orosz szövetségi biztonsági szolgálat (FSZB).

A hatóságok közölték, robbanóanyagot fedeztek fel a moszkvai Novoarbatszkij híd alatt, amelyen az elnököt szállító járműkonvoj várhatóan áthaladt volna.

A Telegram üzenetküldő csatornára feltett videók arról tanúskodnak, hogy búvárok kémlelték a vizet, miután egy gyanús uszályról adtak jelentést.

A merényletkísérletről, beleértve az elkövetők személyazonosságát, egyelőre nem közöltek több információt.

Vlagyimir Putyin ellen már számos merényletet próbáltak meg végrehajtani, ám ezek nem fenyegették komolyan az orosz elnök életét, akit elképesztően szigorú biztonsági intézkedések mellett őriznek.

Biztonsági személyzete elengedhetetlen szerepet játszik az elnök védelmében, az orosz elnök az egyik legjobban őrzött személy a világon.

Az intézkedések közé az államfő 24 órás megfigyelése is beletartozik, testőrei az FSZB egy speciális egységéből állnak. Rajtuk kívül Putyint állítólag még mesterlövészek is körülveszik. Az elnök, aki egykor a KGB tisztje volt, maga is elsajátított bizonyos technikákat az esetlegesen felmerülő biztonsági aggályok csökkentésére.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a moszkvai Kremlben 2023. június 27-én (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml)

Az ukrajnai háború kirobbantásával összefüggésbe hozható merényletkísérletek közül emlékezetes, amikor májusban dróntámadást kísérelt meg Ukrajna a Kreml ellen az orosz elnöki hivatal beszámolója szerint. A drónt az orosz védelem semlegesítette, Vlagyimir Putyin pedig még csak nem is tartózkodott a hivatalos rezidenciáján. Tavaly májusban pedig az ukrán védelmi hírszerzés vezetője, Kirilo Budanov felfedte, hogy az orosz–ukrán háború kezdetén sikertelen merényletet követtek el Vlagyimir Putyin ellen.