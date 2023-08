A nukleáris fegyverek leszerelésével, és a Japán miniszterelnök erre vonatkozó kijelentéseivel kapcsolatban Nógrádi György elmondta, hogy Japánban minden évben a miniszterelnök kiad egy nyilatkozatot arról, hogy legyen vége a nukleáris korszaknak, és valósuljon meg a sokak által szorgalmazott nukleáris leszerelés.

Ez istenien hangzik, a valóságban soha végrehajtani nem tudták most sem. Japán jelenleg a katonai kiadásait drasztikusan emeli, és abból indul ki, hogy egy amerikai, brit, japán, dél-koreai, ausztrál, új-zélandi, tajvani szövetség keretében megpróbálja föltartóztatni Kínát. Jelenleg a világpolitika súlya a Távol-keleten van, és már réges-régen nem az orosz-ukrán háborún van a hangsúly, csak erről soha nem beszélünk

– mondta el Nógrádi, aki szerint a fenti állítását az is alátámasztja, hogy néhány nappal ezelőtt az amerikai elnök azt kérte a kongresszustól, hogy az Ukrajna számára elkülönített összegből Tajvan felefegyverzését támogassa.

Az atomháborúval, illetve az atomfegyverek problémájával kapcsolatban a Magyar Nemzet kérdésére a biztonságpolitikai szakértő elmondta, hogy jelenleg minden atomfegyverekkel rendelkező hatalom kockázatot jelent.

A fő probléma az, hogy Egyesült Államok és Oroszország kezében van körülbelül fele-fele arányban a világ atomfegyver készletének durván 90 százaléka. A maradék pedig Kína, Pakisztán, Izrael, Nagy Britannia, Franciaország, és a többi ország kezében van. A maradék is számottevő, de meg sem közelíti sem az orosz, sem az amerikai potenciált.

- tette hozzá Nógrádi, aki szerint azonban vannak olyan országok, akik esetében létfontosságú, hogy rendelkezzenek atomfegyverrel. Ilyen Észak-korea, amely politikájának alapját képezi, hogy a nukleáris fegyverek létezésének köszönhetően extra biztonsági garanciákkal rendelkezik.

A szakértő szerint ugyanakkor az atomveszély jelenleg is nagy, az orosz-ukrán háború esetében is megvan annak a kockázata, hogy az oroszok atomfegyvert fognak bevetni. A nyugati szakértők Nógrádi szerint azt jósolják, hogy Oroszország akkor vethet be taktikai atomfegyvert, ha az ukránok a Krím-félsziget felé betörnek. Erről azonban jelenleg szó sincs.

Nógrádi György elmondta, hogy egy ilyen taktikai atomfegyver bevetésének a centrumától számított körülbelül húsz négyzetkilométeren megsemmisülne minden élet.

