– Ha David Pressman megnyilatkozik, az olyan, mintha Joe Biden elnök mondta volna, így ha egy antiszemita kijelentéséről elhíresült magyar politikust hív meg széder esti vacsorára, abból jól látszik ennek a beavatkozásnak a gyakorlata is – fejtette ki Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője szombat reggel az M1 aktuális csatorna műsorában.

A szakértő szerint nagy átrendeződés látható a világban, az Egyesült Államok hegemón pozíciója kezd meginogni, amit kétféle módon kezelnek. – Ha republikánus vezetés van, akkor megpróbálják a szövetségeseket szövetségesként kezelni és velük együttműködve erőt felmutatni. Ellenben ha demokrata, baloldali vezetés van, akkor, mint jelenleg is, a világ valamelyik pontján bombák hullanak – mondta az elemző, majd hozzátette, ezt láttuk az Obama-kormány, illetve Hillary Clinton külügyminisztersége idején is.

A demokraták politikájára az is jellemző, hogy a szövetségeseit megpróbálja vazallusként kezelni, aminek a nyomait mi is látjuk

– jegyezte meg Zila János, aki szerint ennek főkolomposa, letéteményese David Pressman.

Kitért arra is, hogy Tucker Carlson amerikai médiaszemélyiség nemrég arra hívta fel a figyelmet: egy diplomatának fontos feladata lenne, hogy valamiféle kommunikációt valósítson meg, főleg, ha szövetséges államban jelenik meg. Ennek a nyomait Carlson nem látja. Az elemző megjegyezte, hogy Pressmannek is volt magyarországi plakátkampánya, ami már egyenes folytatása annak, amit az amerikai baloldal a 2022-es választási kampány során megvalósított. – Európa többi területein is megpróbálnak a háborús céljaikhoz, nem is partnereket, de vazallusokat keresni – fűzte hozzá.