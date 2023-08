Szkírosz szigete számára nem újdonság a katonai jelenlét, ugyanis a görög légierő 135. ezrede itt állomásozik és katonai repülőtérrel is rendelkezik. Szintén a szigeten állomásozik két izraeli gyártmányú, Heron típusú pilóta nélküli felderítő repülőgép, valamint Patriot rakétákat is telepítettek már Szkíroszra. A To Vima görög hetilap arról írt, a meglévő katonai bázis készen áll új egységek fogadására.

Amennyiben a terv megvalósul, már az Égei-tengeren is repülőgép-hordozót állomásoztathat Washington.

Az amerikaiak egy másik görög sziget iránt is érdeklődtek, nevezetesen Limnosz szigete iránt, ám arról még nem jelentek meg hírek, hogy katonai bázis létrehozását tervezi Washington.

A görög lapok ugyanakkor kiemelték, a demokrata Grace Meng éppen akkor állt elő a javaslattal, amikor a török–görög kapcsolatok enyhülni látszanak.

