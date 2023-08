A Chandrayaan–3 űrszonda mintegy 6,15 millió rúpiából (körülbelül 75 millió dollár) hajtott végre sikeres leszállást a Hold déli pólusán, ez jóval kevesebb, mint a legtöbb hollywoodi hasonló témájú, a világűrben játszódó film költségvetése – szúrta ki az Independent brit hírportál.

A 2014-ben Christopher Nolan rendezésében bemutatott Csillagok között (Interstellar) sci-fi például ennek a duplájából, mintegy 165 millió dollárból készült el.

Az indiai Hold-misszió más alkotásokat is lekörözött, ami a költséghatékonyságot illeti. Az olyan világsztárokat, mint Sandra Bullock vagy George Clooney felvonultató Gravitáció (Gravity) költségei 2013-ban mintegy 100 millió dollárra rúgtak, de a Matt Damon főszereplésével 2015-ben bemutatott Mentőexpedíció (Martian) költségvetése is jóval meghaladja – mintegy 108 millió dollár – az indiai projektet.

Sikeresen és olcsón

Az indiai űrkutatás mindig is törekedett arra, hogy költséghatékonyan tudjon sikeres küldetéseket végrehajtani, ennek úgy tűnik most érett be a gyümölcse. A Chandrayaan–3 küldetése még elődjénél – a 2019-ben leszállás közben megsemmisült Chandrayaan–2-nél – is olcsóbban landolt a Holdon, a múlt hét vasárnap az égitest felszínére csapódott orosz Luna–25 űrszondánál pedig mintegy két és félszer kevesebbe került – az orosz projekt költségvetése mintegy 200 millió dollára rúgott.

Az indiai Hold-misszió költségei nagyjából megegyeznek azzal, mint amennyiért az Elon Musk vezette SpaceX egyetlen Falcon 9 űrhajóhordozó rakéta indításáért elkér.

Borítókép: A Chandrayaan–3 indiai űrhajó holdra szállását figyelik élő televízióközvetítésen az indiai Váránasziban működő Integrált Parancsnoki és Irányítási Központban 2023. augusztus 23-án (Fotó: MTI/AP/Radzses Kumar Szingh)