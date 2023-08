Halmokban áll az alufóliába csomagolt növényi eredetű anyag, amely a rendőrségi közlemény szerint marihuána lehet. Ezt a kábítószert találták az illegális bevándorlóknál a szerb rendőrök a legutóbbi razziájuk során a nyugat-bácskai Zombor közelében. A hivatalos tájékoztatás szerint 382 illegális bevándorlót találtak. Az órákig tartó akcióban több mint 300 egyenruhás vett részt az ország több városából.

A terep átkutatása során húsz fegyvert találtak. Ezek között voltak kések, balták, bárdok, reszelők és csavarhúzók is. Képet is közölt ezekről a szerb Belügyminisztérium.

Migránsoktól elkobzott hidegfegyverek (Fotó: Szerb Belügyminisztérium)

A rendőrök és csendőrök emellett 240 hivatalos dokumentumot is találtak. Az okmányok között több útlevelet, igazolványt és mobilfeltöltő kártyát is láthatunk a mellékelt fotón, valamint 18 telefont is lefoglaltak.

Egy 2005-ös születésű, vagyis mindössze 18 éves szíriai állampolgárt, akit a közlemény O. A. H. monogrammal jelöl, őrizetbe vett a rendőrség. Őt tiltott kábítószer előállításával, s az azzal való kereskedéssel vádolják.

A migránsnál 270 gramm gyanús növényi származékot és egy precíziós mérleget is találtak. Ezzel kapcsolatban az ügyészség indít eljárást. A többi migránst befogadóközpontokba szállították.

Migránsok a magyar határ szerbiai oldalán (Fotó: Szerb Belügyminisztérium)

A közlemény leszögezi, a rendőrség a továbbiakban is ellenőrzi az illegális bevándorlók mozgását és szerbiai tartózkodási helyét, ezzel biztosítják a lakosság és a migránsok biztonságát is. Korábban a V4NA nemzetközi hírügynökség részletes cikket közölt arról, hogy a határ menti erdőkben bujkáló migránsok nagy mennyiségben fogyasztanak gyógyszereket és energiaitalokat. A nemzetközi hírügynökség cikke szerint erről árulkodnak a hátrahagyott szeméthegyek, de olyan eset is volt Szabadkán, hogy a gyógyszertárba betörtek a migránsok. 2021-ben a patikust megkötözték, majd bezárták az épületbe.

A Magyar Szó vajdasági napilap akkori cikke a gyógyszertár illetékeseire hivatkozva azt írja, a migránsok rendszeresen kérnek tőlük vényköteles gyógyszereket, főleg szorongás elleni szereket akarnak, még akkor is, ha erről nincs orvosi papírjuk.