Fényes nappal, lakott területen lőttek a migránsok vasárnap délelőtt a vajdasági Palicson. A helyi Subotica.com hírportál azt írja, a központhoz közeli Kossuth Lajos utca lakói fél tíz tájban több sorozatlövést is hallottak.

A helyszínre a rendőrök és a mentők is kiérkeztek. Úgy tudni, ismét migránsok közötti leszámolás történt, egy személy sérült meg.

Egy, a híroldalnak nyilatkozó helyi asszony azt mondta, korábban is hallottak már gépfegyverropogást, de az mindig messzebbről, az erdő és a bozótos irányából érkezett, és soha nem lakott területről. A mostani helyzet azonban más volt, a lövések a lakóházak közvetlen közelében dördültek el.

Fényes nappal volt már, amikor lövéseket hallottunk. Van az utcában egy elhagyatott ház, ahol migránsok húzzák meg magukat. Már többször is szóltunk erről a rendőrségnek, de ők azt mondták, legálisan tartózkodnak ott a migránsok, semmit nem tehetnek ellenük

– panaszolta az asszony.

Hozzátette: félti a környéken lakók, elsősorban a gyerekek biztonságát. Mint mondja, a korábban békés környék a migránsválság elfajulása óta teljesen megváltozott.

Kinézek az ablakon, és látok egy sérült migránst, ahogy angolul segítségért kiált. Azonnal hívtuk a hatóságokat. A rendőrök és a mentők is gyorsan kiérkeztek

– nyilatkozta a nevét nem vállaló palicsi asszony.

Hasonló élményekről számolt be egy másik helyi is a Subotica.com-nak. Ő is azt mondta, mióta a migránsok beköltöztek az utcába, általánossá vállt a félelem.

Esténként lehúzzuk a rolót, bezárjuk a kaput. Hiába van nyári szünet, a gyerekeket nem merjük kiengedni játszani

– panaszolta az eset másik szemtanúja. Hozzátette: nem tudják, ki adja ki az utcában lévő házat a migránsoknak, de azt minden nap látják, hogy taxisok hordják oda az illegális bevándorlókat, akár több tucatot is. Pedig a szerb hatóságok beszámolója szerint ellenőrzik a taxisokat, s a szabadkai migráns-befogadóközpont környékén sem ritka, hogy akciót tartanak az egyenruhások. A minap egy ilyenről Bojan Soralov észak-bácskai körzetvezető is beszámolt a hivatalos közösségi oldalán.

A szemtanúk szerint a mostani akció során a rendőrök 10-15 migráns vittek el az érintett épületből, többen pedig elmenekültek a környező erdős területek felé.

A szerb sajtó is beszámolt a vasárnap délelőtti eseményekről. Az Informer szerb újság úgy tudja, a lövöldözést az említett utca polgárai jelentették. A rendőrök azonnal a helyszínre érkeztek és keresik a lövöldözés résztvevőit.

Egy ember megsebesült, de mint mondták, állítólag nem a lövésektől, hanem késszúrás okozta a sérüléseit. A palicsi utcát lezárták. A belügyi szervek nyomoznak az ügyben, a sérült migránst pedig a szabadkai kórházba szállították.