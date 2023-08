Az egyre gyakoribb rendőrségi akciók ellenére továbbra is működik a migránsbiznisz Szerbiában. Helyi információk szerint több ezer eurót kérnek el az illegális bevándorlóktól az embercsempészek, a Szabadka környékén lévő makkhetesi erdőt pedig nem hivatalos információink szerint felosztották egymás között az afgánok, a szíriaiak és a marokkóiak. Ők ellenőrzik, ki próbálkozhat meg egyáltalán az illegális átkeléssel.

A hatóságok ugyan igyekeznek gátat szabni az eseményeknek, de a hálózat az egész országot lefedi. A Balkán-félszigeten délről hordják északra a migránsokat a csempészek. A határ mentén élő emberek pedig már teljesen elkeseredettek emiatt, s féltik az életüket.

A Nova szerb hírportál arról írt, hogy még csak 24 órát sem kellett várni a legutóbbi nagy rendőrségi akciót követően már visszatértek az erdőbe a migránsok, az embercsempészek és a taxisok is, akik hasznot húznak a most már tarthatatlanná váló helyzetből. Mint arról a lapunk is beszámolt, kedden hajnalban több száz egyenruhás érkezett a Szabadka környéki erdőbe, hogy méterről méterre vizsgálja át a terepet.

Az akciót követően több mint háromszáz migránst szállítottak el a rendőrök, őrizetbe azonban csak 13-at vettek, további 27 személy ellen szabálysértési eljárás indult. Kilenc automata puskát, egy gépkarabélyt, három pisztolyt és nyolcszáz töltényt foglaltak le.

Lefoglalt fegyverek a szabadkai erdőben (Fotó: Szerb rendőrség)

A helyiek szerint ez csak töredéke annak a fegyverarzenálnak, ami a migránsok kezében van, ráadásul beszámolók szerint már akkor este négyszáz illegális bevándorlót szállítottak vissza a taxisok.

Legalább száz taxit számoltunk meg, járművenként négy migránssal. Számolják csak ki, mennyi ez!

− mondta egy helyi lakos a Novának. Hozzátette: az üzlet egyszerűen nem állhat meg, túl sok pénz van benne. Amíg az egész hálózatot nem számolják fel, nem lesz vége − tette hozzá.

Információink szerint a rendszer úgy működik, hogy a taxisok ötven és száz euró közötti összegért az erdőbe szállítják a bevándorlókat, ott pedig a marokkói és afganisztáni embercsempészek várják őket. Több migráns is beszélt már arról a helyi sajtónak, hogy a könnyebb és biztonságosabb átkeléssel kecsegtető út drágább, akár több ezer euró is lehet, míg az olcsóbb ajánlatok rendszerint életveszélyesek és általában sikertelenek.

Ez is oka lehet annak, hogy a határ közeli erdőkben egyre nagyobb a feszültség. Mind többen próbálnak pénzt kihúzni a törvénytelen határátlépésből.

Egy a lapunknak nyilatkozó makkhetesi lakos név nélkül azt mondta, a helyzet odáig fajult, hogy már nem mer kerékpárral elindulni dolgozni, mert az erdő széli bozótosból bármikor előugorhatnak a migránsok vagy átrepülhet egy golyó. Megerősítette azt is, hogy minden éjszaka lövéseket hallani.

A férjem jár biciklivel, én már csak autóval merek közlekedni a környék utcáin. Egyszerűen félek

− tette hozzá rettegve az asszony.

A makkhetesi erdő szélén sok az idős, egyedül élő személy, akik attól tartanak, hogy bármikor betörhetnek hozzájuk a migránsok, és akár rájuk is támadhatnak szállás vagy élelem reményében. Amennyire csak tudnak, bezárkóznak, városban élő családtagjaik pedig rendszeresen tartják velük a kapcsolatot, minden reggel ellenőrzik, hogyan telt az éjszaka.

Makkhetes mellett Hajdújárás, Palics, Radanovác és Kelebia a leginkább érintett a migránsáradatban. Ezen vajdasági települések vannak a legközelebb a határkerítéshez, ráadásul itt sűrű erdő borítja a terepet, ami kedvez az embercsempészeknek.

A bandák elhagyatott tanyákon vagy egykori hétvégi házakban várakoznak, amíg nem érkezik a hívás, hogy indulhatnak − írja a Nova. A házakat teljesen tönkreteszik, lelakják. Szemetet és ürüléket hagynak maguk után.