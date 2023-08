A holland kormánynak így döntenie kell az új biztos személyéről, ami a mai kabinetülésen történhet meg – mondta el a Politico hírportálnak két név nélkül nyilatkozó forrás. Hasonlóan értesült a holland sajtó és a Financial Times is.

Dutch government set to nominate foreign minister as EU commissioner https://t.co/mngKjOlU3r — FT Europe (@ftbrussels) August 24, 2023

A Politico szerint a holland kormány a jelenlegi külügyminisztert, Wopke Hoekstrát nevezi ki uniós biztosnak. Hoekstra − Timmermanshoz hasonlóan − korábban több esetben is bírálta hazánkat. Tavaly ősszel például arról beszélt, hogy szerinte Magyarországon veszélyben van a jogállamiság, illetve a közös értékek, emellett szörnyűnek nevezte azt, ami a bírói hatalommal vagy a szabad sajtóval történik. Erre akkor Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára reagált közösségi oldalán.

Menczer a videóban arról beszélt, hogy megvizsgálta a holland jogállamiság helyzetét. Kiemelte, hogy „Hollandiában már annak is örülni kell, hogyha nem mindennap követnek el antiszemita bűncselekményt, »csak« minden második nap”, mondta az államtitkár az ilyen jellegű bűncselekmények statisztikáira hivatkozva. Az adatok szerint 2019-ben több mint 300, 2020-ban 135, 2021-ben pedig mintegy kétszáz antiszemita bűncselekményt követtek el Hollandiában.

Menczer Tamás továbbá kiemelte a Holland Újságíró Szövetség felmérését is, ami szerint az ottani újságírók 80 százaléka kap fenyegetéseket, ez pedig romló tendencia, ugyanis néhány éve még csak 60 százalék volt ez az arány. Szólt arról is, hogy Hollandiában a migrációs államtitkárnak le kellett mondania, mert a kormány elhallgatta a migránsok által elkövetett súlyos bűncselekményeket, valamint emlékeztetett arra a 2012-es esetre is, amikor a holland adóhatóság tévesen vádolt meg csalással több mint 26 ezer holland szülőt, és mintegy tízezer családot kötelezett több tízezer eurónyi gyermektámogatás visszafizetésére.

Menczer akkor azt mondta: a holland külügyminiszter legközelebb akkor foglalkozzon Magyarországgal, ha a saját országában végre sikerült rendet tenni.

A Brüsszelt elhagyó Timmermans biztosként egyébként az európai zöldmegállapodásért felelt, valamint a bizottság ügyvezető alelnöke volt. Ursula von der Leyen bizottsági elnök néhány nappal ezelőtt bejelentett döntése alapján ezeket a feladatokat a szlovák Maros Sefcovic veszi át.

Maros Sefcovic, aki a múltban sikeresen kezelte a legnagyobb kihívást jelentő ügyeket, testületem egyik legmagasabb rangú és legtapasztaltabb tagja. Ő lesz a felelős azért, hogy ugyanilyen prioritással vigye előre az európai zöldmegállapodást

− idézte a Politico von der Leyent.

Így viszont megüresedik a klímavédelmi portfólió, és elvben ezt vehetné kézbe Hoekstra. Ő azonban amellett, hogy nem rendelkezik ilyen jellegű tapasztalattal (külügyminiszteri kinevezése előtt pénzügyminiszter volt), még annak az Európai Néppártnak (EPP) is a színeit képviselné, amely az elmúlt időszakban komolyan beleszállt az EU klímavédelmi programjába. Hoekstra így vélhetően komoly támadásokra számíthat a zöldek és a baloldal részéről az európai parlamenti meghallgatáson – még úgy is, hogy csupán bő egy évre venné át a feladatot, hiszen a jövő év végén a jelenlegi bizottság mandátuma lejár.

A néppártiak persze nagyon is örülnének a kinevezésének. Ahogy egy magát megnevezni nem kívánó EPP-tisztségviselő a Politicónak elmondta, Hoekstra esetleges érkezése „valódi lehetőség a zöldprogram körüli politikai párbeszéd újrakezdésére”.

Az unió klímavédelmi elképzeléseivel szemben Európa-szerte növekszik az ellenállás, részben az üzleti életben jelentkező óriási többletköltségek, részben az emberek mindennapi életére gyakorolt hatása miatt, így bárkihez kerül a portfólió, nehéz feladatra készülhet.

Egyes hangok szerint a hollandoknak inkább egy nőt kellene jelölniük a biztos megüresedett posztjára, hogy javítsanak a bizottság nemi megoszlásán, hiszen jelenleg a 27 tagú testületben mindössze 11 nő van. Erre alkalmas jelölt is akadna Hollandiában, a korábbi pénzügyminiszter, Sigrid Kaag személyében.

Borítókép: Uniós zászlók az Európai Bizottság székháza, a Berlaymont-épület előtt Brüsszelben 2023. március 21-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)