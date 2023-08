Menekülés Ukrajnából – a férfiaknak a háború után még három évig tilos lenne az ország elhagyása + videók

A szabad határátlépés kérdése Ukrajnában az elmúlt években szinte állandó problémává vált. Zárva, vagy korlátozottan volt nyitva a határ a koronavírus idején két éven át, majd egy rövid átmeneti időszak után jött a háború, amelynek tavaly február 24-i kitörésekor azonnal megtiltották a 18 és 60 közötti ukrán állampolgárságú férfiaknak az ország elhagyását.

Ha mindezt összeadjuk, akkor négy évnyi korlátozást kapunk.

Ezt megelőzően az ukrán férfiak számára megszokott volt, hogy az Európai Unió különböző országaiban vállaltak munkát és ingáztak az otthonuk és a munkahelyük között. Ez azonban jelenleg nem lehetséges. Sokan a megélhetés végett, mások pedig a katonai mozgósítást elkerülendő próbálnak meg átjutni a nyugati határszakaszokon. A háború kitörését követően többször volt arról szó, hogy bizonyos feltételek mellett megengedik a férfiak számára a határátkelést. Volt egy olyan ötlet is, amely szerint nagyjából kétmillió forintnyi hrivnya kaució befizetése ellenében egy hétre el lehetett volna hagyni az országot, ebből azonban nem lett végül semmi, ugyanis rengeteg kritika érte az előterjesztőket. Mondván, ez a törvény kizárólag a gazdagoknak a javát szolgálta volna.

Már az ukrán diplomaták sem szívesen térnek haza

A ZN.ua nevű ukrán hírportál arról ír, hogy

a külföldön szolgálatot teljesítő ukrán diplomatáknak csaknem a fele nem tér haza, miután lejár a kiküldetésük.

Mint írják, ez az igazi indikátor a jövőre nézve, és nemcsak a társadalom, de a külföldi befektetők és a politikusok számára is. Hozzáteszik: 2022 eleje óta a külszolgálatban lévő ukrán diplomaták 40-60 százaléka döntött úgy, hogy nem utazik haza. Az Egyesült Államokból a múlt évben közel húsz diplomatának kellett volna hazatérnie, azonban csak egy tette meg. És a lap szerint, még csak nem is ez a legrosszabb mutató, hiszen van olyan követség, ahonnan senki nem utazott vissza Ukrajnába. Ennek több oka is van, hiszen a hazatérés után sokan nem tudnak újból könnyen a szakterületükön elhelyezkedni, alulfizetettek, a minisztériumból kiszorulnak, a hadiállapot miatt pedig félő, hogy az országot sem tudják majd ezután elhagyni.

Egyre elkeseredettebek a férfiak, sokan próbálkoznak a zöldhatáron is

A napokban ismételten meghosszabbították a hadiállapotot, emiatt a 18 és 60 év közötti hadköteles férfiak zöme november közepéig még biztosan nem hagyhatja el az országot. Félő, hogy a parlament azt követően ismét, további három hónappal meghosszabbítja majd a hadihelyzetet, és a vele együtt járó általános mozgósítást. Ennek tudható be az is, hogy az elmúlt hetekben jelentősen megnőtt a tiltott határátlépési kísérletek száma. Akinek lehetősége van az embercsempészek megfizetésére, vagy hamis alkalmatlansági okmányok beszerzésére, az el is menekül Ukrajnából. Az Ukrán Állami Határőrszolgálat tájékoztatása szerint a háború kitörése óta húszezer esetben akadályozták meg férfiak átjutását a határon.

Dollármilliomos hadkiegészítők

Zelenszkij elnök pár héttel ezelőtt ígérte meg, hogy megtisztítja a hadkiegészítő irodákat a korrupt parancsnokoktól. Az akciók folyamatosan zajlanak. Kárpátalján például őrizetbe vették az egyik toborzóiroda katonaorvosi bizottságának vezetőjét, akit azzal gyanúsítanak, hogy olyan orvosi igazolásokat gyártott jó pénzért, ami felmentést ad a szolgálat alól, és amivel külföldre lehet jutni.

Hamis alkalmatlansági papírokat állított ki a kárpátaljai katonaorvos, tíz évet is kaphat

Szintén Kárpátalján tartóztattak le egy olyan hadkiegészítő tisztet, aki a besorozott katonáit arra kényszerítette, hogy inkább az építkezésén dolgozzanak. Az ügyészség gyorsan le is csapott rá.

A napfényes Odessza

Odessza megyében pedig továbbra is állandóak a hadkiegészítő parancsnokság körüli botrányok. Legutóbb Juzsne város önkormányzati képviselőjét és egyben hadkiegészítő parancsnokát, Jegor Szmirnovot azért küldték el a frontra, mert kiderült róla, hogy a háború alatt dollármilliomos lett.

A férfi a háború ideje alatt több kereskedelmi ingatlanhoz és több hektár földhöz is jutott a Fekete-tenger partján.

A különböző helyi fórumokon kommentelők azonban biztosak abban, hogy a toborzóközpont vezetőjének besorozása csak álca, és csak addig tart, míg az ügy le nem csendesedik. Aztán pedig tovább élvezheti a milliókat úgy, hogy közben másokat küld a frontra.

Kijevben is megy a biznisz

Kijev egyik kerületében is elfogtak a hatóságok egy hadkiegészítő tisztet, akit azon kaptak, amint épp átvesz tízezer dollárt azért, hogy valakinek fiktív dokumentumokat állítson ki a szolgálatra való alkalmatlanságról. Az egyenruhás számos hasonló engedélyt állított ki, amivel a hadkötelesek törvényesen elhagyhatták az országot.

Szovjetszagú korlátozások

Ha nem lenne elég az eddigi korlátozás, akkor itt van a lakosság legújabb szondáztatása. Vagyim Deniszenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója egy zavaros Facebook-posztban jelentette be, hogy megbizonyosodott arról, hogy

a háború befejezése után is legalább három évre be kell tiltani a férfiak határátlépését.

Ellenkező esetben nem lehet megmenteni a nemzetet.

Továbbra is tart a kényszersorozás

Ungvár, embervadászat fényes nappal

Közben a kényszersorozás továbbra is tart Ukrajnában. A toborzótisztnek szegődött egyenruhások pedig egyre radikálisabb módszereket alkalmaznak a hadkötelesek összegyűjtésére. Az esetek többségében hárman vagy akár többen is körbeveszik áldozatukat és bepakolják egy mikrobuszba.

Aki pedig tudja, az felveszi a nyúlcipőt, mint ezen a felvételen. Persze az egyenruhások is kitartóan futnak az áldozatuk után, addig sem nekik kell menniük a frontra.

Egy másik felvétel tanulsága szerint egy kocsmaudvarra behajtó katonai mikrobusz utasai elől sikerült elmenekülnie az ott tartózkodó férfiaknak.

Az esetek nagy részében továbbra is erőszakkal visznek el az utcáról férfiakat, mint ezen az ungvári felvételen is, ahol egy vásárlásból hazafelé tartó hadkötelest pakolnak be a rendőrök egy kisbuszba.

Azonban sokan nem tűrik már a hatósági brutalitást, és ha tehetik, akkor inkább a toborzótiszteket verik meg, még mielőtt azok támadnának. Így történt ez legutóbb Hmelnyickijben is.

Borítókép: Ukrán katonák egységük állásában, a kelet-ukrajnai Donyecki területen húzódó fronton 2023. július 14-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt (Fotó: MTI/EPA/Oleh Petraszjuk)