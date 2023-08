Egyre csökkenő befolyás

Az elmúlt három évben Nyugat-Afrikában és a Száhel-övezetben több sikeres puccskísérletet is láthattunk, ezek mind volt francia gyarmatokban történtek, ahol az államok függetlenségének kikiáltását követően is fennmaradt az erőteljes francia befolyás. Guinea, Burkina Faso és Mali után Nigerben is eltávolították a demokratikusan megválasztott vezetőket, ez pedig több szempontból is komoly fejtörést okoz a nyugati országoknak.

Niger különösen fájó pont az elmúlt évek eseményeit tekintve, ugyanis ide egészen eddig például vissza lehetett vonni a térség többi államából kiszorult, de a franciák és Európa számára fontos terrorellenes és biztonsági operációkat végző egységeket – véli Soós Eszter Petronella.

Puccsok Afrikában

Kétségtelen tehát, hogy Franciaország rohamosan veszít befolyásából a térségben. Ezt jól mutatja Emmanuel Macron francia elnök márciusi nyilatkozata is.

A Francia Afrika kora elmúlt, Franciaország immár semleges tárgyalópartner a kontinensen

– fogalmazott gaboni látogatása alkalmával. A hatalmakra ugyanakkor nem jellemző, hogy bármiféle indok nélkül feladják befolyásukat a világ bármely pontján, így felmerül a kérdés: mi állhat Párizs kiszorulásának hátterében?

A francia intézkedések, illetve azok eredményei nem voltak képesek tartani a lépést a közösségi média szerepével, illetve a rivális nagyhatalmak, így például Oroszország információs műveleteivel, amelyek nagyon hatékonyan játszottak rá az egyébként is létező gyarmatosításellenes érzelmekre, különösen a fiatalok körében

− magyarázta lapunknak a szakértő. Emellett megjelent még egy nagy játékos, igazi geopolitikai játéktérré téve Afrikát, ez pedig nem más, mint Kína. Peking és a kontinens országai közötti kereskedelem 2022-ben elérte a 282 milliárd dollárt, ez 11 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Hogy a tendenciát hogyan tudja megfordítani Franciaország illetve a Nyugat, az egyelőre kérdéses, ugyanakkor a visszaszorulás ismét belpolitikai vitatéma lett Párizsban, a politikai elit elkezdte komoly problémaként értékelni a helyzetet, amelyről korábban azt remélték, hogy elkerülhető – magyarázta Soós Eszter Petronella.