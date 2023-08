Kína csendben figyel Afrikára

A BBC brit műsorszolgáltató arról írt, hogy a nigeri katonai junta azzal vádolta meg Franciaországot mint volt gyarmati hatalmat, hogy megpróbálja destabilizálni az országot. Közleményük szerint ennek része, hogy egy francia repülőgép behatolt az ország légterébe, amelyet korábban lezártak, és az is, hogy az országban állomásozó francia katonák dzsihadistákat szabadítottak ki azért, hogy katonai állásokat támadjanak meg. Párizs tagadja a légtér megsértését és a terroristák kiszabadítására vonatkozó vádakat.

A növekvő franciaellenesség mellett egyre többen figyelmeztetnek a növekvő orosz befolyásra is. Niger megbuktatott elnöke, Mohamed Bazoum a The Washington Post amerikai napilapban közzétett véleménycikkben korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy

a puccsista vezetők kapcsolatban állnak a Wagner orosz zsoldoscsoporttal.

Azonban mind ez ideig kevés szó esett arról, hogy Kína hogyan látja a nigeri helyzetet, az afrikai államokban már-már rendszeressé váló katonai puccsokat. A mostani eseményekkel kapcsolatban azt közölték, remélik, hogy Niger és a térség országai találnak „politikai megoldást”.

– Kína nem kívülállóként figyeli az afrikai politikai, biztonságpolitikai és ezzel összefüggésben a gazdasági folyamatokat, hiszen Nigerben is jelentős gazdasági érdekeltségeik vannak. A nigeri urán mellett a szén, a gáz és kőolaj is fontos erőforrása a belviszályoktól és puccstól is sújtott Száhel-övezeti országnak. A teljes kőolaj-kitermelés felét már Kína felügyeli – mondta lapunknak Kiss Rajmund. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelyének vezetője kiemelte, a francia- és nyugatellenes afrikai törekvések a gazdasági szuverenitásuk érdekében a kínai gazdaságpolitikát erősítik.

Kína nem exportál sem kommunista, sem pedig liberális ideológiát a befektetései mellé, a hagyományos gyarmati kizsákmányoló, egyoldalú, önérdekű megoldás helyett gazdasági együttműködést kezdeményeznek, aminek természetesenvégül Kína lesz a nagy nyertese, de a fogadó ország gazdasága és társadalma is bővül, fejlődik

– fogalmazott a szakértő Kína Afrika-politikája kapcsán. Mint mondta, Kína megkerülhetetlen szereplő lett az 54 országot tömörítő afrikai kontinensen.

– A 2000-s évek elején 13 milliárd dollár értékű befektetései mára meghaladják a 300 milliárdot. A közvetlen tőkebefektetések mellett az afrikai országok kínai hitelei elérték a 160 milliárd dollárt. A saját befektetésekhez szükséges közút-, vasút- és kikötőépítéseket is a kínai állam vállalja például az iskola- és kórházépítések mellett, így a fogadó állam szokásos kötelezettségeit is magára vállalja, megnyerve magának a világ legdinamikusabban fejlődő munkaerőpiacát is – részletezte Kiss Rajmund, hozzátéve, hogy bárhol is legyen politikai hatalomátvétel, puccs, az új vezetők ugyanúgy kiemelt partnerként tekintenek Kínára.

– Mást nem is tehetnének, hiszen az erőforrások nagy részét már a kínai állam felügyeli a megvásárolt koncessziókon keresztül – jegyezte meg a szakértő. Mint mondta,

az Egyesült Államok és az Európai Unió térnyerésének csökkenésével Kína átvette a vezető szerepet az afrikai kontinensen.

Több évtizedes tudatos tervezés és kapcsolatépítés eredményeként egyre nagyobb befolyást szerzett a nemes- és ritkafémek, valamint a szénhidrogének kitermelésében és kereskedelmében.

Borítókép: Kínai vállalat Nigerben (Fotó AFP/Boureima Hama)