Nem elég az aszály, még büntetéstől is tarthatnak a szomjazó spanyolok

A spanyolországi Katalóniában ettől a héttől kezdve büntetnek a túlzott vízfogyasztásért. A régió kormánya bejelentette, hogy azokat fogják szankcionálni, akik a legtöbb vizet fogyasztják, tekintettel arra, hogy a súlyos aszály miatt már ötszáz település van készenlétben és szenved el különböző mértékű korlátozásokat. A legtöbb helyen tilos naponta 230 liternél több vizet elhasználni lakosonként. Azok a települések, amelyek átlépik ezt a határt, tízezertől 150 ezer euróig terjedő bírságra számíthatnak.

A 160 fős gironai Torrentben a polgármester már meg is tette a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy megfelelően követni lehessen a vízfogyasztást: az összes mérőórát digitálisra cserélték le.

Júniusban ugyanis fejenként 930 liter vizet fogyasztottak el, ami jóval meghaladja a törvényben rögzített 230 literes határértéket, ezért a helyieknek radikálisan változtatniuk kell vízfelhasználási szokásaikon.

A barcelonai Sant Martí d’Albarsban mintegy húszezres állatállomány él, miközben a lakosok száma mindössze 130 fő. A helyiek közölték, hogy betartanák a limitet, de az állatoknak nem tudják megmondani, hogy igyanak kevesebb vizet, ráadásul ha nem tartják őket megfelelően, úgy csökken a tejhozam is, amit nem engedhetnek meg maguknak.

Palafrugell (Girona) városi tanácsa eközben máris eljárást kezdeményezett hét lakóközösség ellen, mert úgy vélik, hogy a tilalom ellenére rendszeresen öntözik a zöldterületeket. Júliusban már bírságot is kiszabtak egy privát uszodára a medencék feltöltése miatt, de a napokban öt medence feltöltését észlelték a település különböző magánházaiban is.

A Katalán Vízügyi Ügynökség által meghatározott korlátozások között szerepel egyebek mellett a kertek és zöldterületek öntözési tilalma, amire csak akkor van lehetőség, ha tetőn összegyűjtött esővízzel vagy tisztítótelepről visszanyert vízzel végzik azt el.

Nem Katalónia az egyetlen régió, ahol spórolni kell a vízzel. Az andalúziai Córdoba és Huelva kis falvaiban is korlátozó intézkedéseket vezettek be.

Cumbres Mayores (Huelva) lakosai szenvednek a legjobban a vízhiánytól, május óta rendszeresen szüneteltetik a szolgáltatást este 9 és reggel 8 óra között, különösen a legmelegebb napokon.

Santa Olalla del Calában, Calában és Cortelazorban (mindegyik Huelvában található) minden nap megszakítják a vízellátást este 11 és reggel 6 óra között. Hasonló intézkedésekről tájékoztatták a córdobai Lucena, Priego de Córdoba és Santaella lakóit is, de Vélez-Málagában, valamint Málaga környékén is lépéseket kellett tenni a mostanra tartóssá vált vízhiány miatt. Több helyen például napokkal ezelőtt elzárták a strandok zuhanyzóit és csak a lábmosók működnek.

Az extremadurai Tentudíában (Badajoz) éjszakánként szintén megszakítják az vízellátást, és a tervek szerint hamarosan be fogják tiltani a kertek és zöldterületek öntözését, a szökőkutak feltöltését és az utcák tisztítását is. Llerenában (Badajoz) már az autómosókat is bezárták és megtiltották a nyilvános és privát medencék feltöltését.

Aragóniában eközben vannak olyan települések, ahová teherautóval kellett vizet szállítani, mert nem maradt forrás, de még az alapvetően hűvös-esős, északnyugat-spanyolországi Galíciában is elég nagy a szárazság ahhoz, hogy bizonyos településeken mértékletes vízfogyasztásra kérjék fel a lakosságot.