Politikai leszámolás fényes nappal Bulgáriában

Alekszej Petrov Bojko Boriszov volt miniszterelnökkel is üzleti kapcsolatban állt, a 90-es években együtt jártak karateversenyekre. Petkov arról volt híres, hogy minden kormányváltáskor még időben átállt a következő kormány szolgálatába, bizalmas információkat kiszivárogtatva az előző kormány tevékenységéről. Így történt 2009-ben is, amikor a Sztanisev-kormányt a jobboldali Boriszov-kormány váltotta. Akkoriban szinte minden vezető bolgár politikusról rendelkezett terhelő információkkal. Mint ahogy lapunk is beszámolt róla Petrovot 2010-ben őrizetbe vették a Polip maffiacsoport vezetőjeként, a rendőrség és ügyészség bűnlajstromán Petrov és csoportja zsarolás, pénzbehajtás, prostitúcióra való kényszerítés, kábítószer-kereskedelem, adócsalás, pénzmosás, hivatali befolyással való üzérkedés szerepelt, de állítólag magánrendőrséget, magánbiztosítót, szexklubhálózatot és taxihálózatot is működtetett. 2014-ben felmentették a vádak alól és 2021 júliusában véglegesen ártatlannak nyilvánították.

Archív fotón Alekszej Petrov (balra) és Bojko Boriszov

Újabb sikertelen merényletet követtek el ellene 2015 októberében, utána Petrov 100 ezer dollár jutalmat ígért annak, aki fontos információkkal tud szolgálni a merénylettel kapcsolatban.

Az utóbbi időkben Alekszej Petrov szorosan együttműködött Kirill Petkovval, az előző neoliberális kormány miniszterelnökével. Rumjana Csanalova, aki Petrov-ügyben anno bíráskodott a következőket írta a Petrov-gyilkossággal kapcsolatban a közösségi oldalára: Petrov szponzora és tanácsadója volt a neoliberális Folytatjuk a Változást pártnak. Petrov azt remélte, kinevezik a titkosszolgálatok élére, hogy befolyásra tehet szert, és a megszerzett információkat sajá tmagának és pártjának hasznosítsa. A bírónő felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy az 1990-es évektől napjainkig 180 felderítetlen leszámolás történt az országban (bárhol ásunk, csak hullákat találunk – mondta egykor Cvetan Cvetanov belügyminiszter), a gyilkosok és a megbízóik továbbra is szabadlábon vannak. További tény, hogy a politikai ellenfelek a 90-es évekhez hasonlóan mostanság is leszámolnak egymással. Hamarosan helyhatósági választások következnek, és aki birtokolja a helyi hatalmat, az birtokolja a valódi hatalmat – írta a bírónő.

Borítókép: Alekszej Petrov bolgár politikus, üzletember (Forrás: Facebook)