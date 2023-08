Román válság: Brüsszellel alkudozik Ciolacu

Áll a bál a román kormánykoalícióban. A szociáldemokraták és a nemzeti liberálisok képtelenek megegyezni a költségvetési hiány csökkentését célzó megszorító intézkedésekről. Marcel Ciolacu miniszterelnök közben az Európai Bizottságánál szeretné elérni a 4,4 százalékos hiánycél felülvizsgálatát. A korábbi kabinet ugyanis elfogadta Brüsszel azon javaslatát, hogy a büdzsé hiányának erőteljes csökkentéséhez kössék az uniós helyreállítási alapokból érkező újabb, harmincmilliárd eurós összeget.

Ha a kormány nem intézkedik, Románia meg fogja haladni a tavalyi, 6,2 százalékos deficitet

– mondta Ciolacu. Hozzátette: ez az uniós alapok visszatartásához és politikai instabilitáshoz vezetne. Románia ellen egyébként túlzottdeficit-eljárás is zajlik, és idén a GDP 4,4, jövőre pedig – amikor négy választást is tartanak – három százalékára kellene mérsékelni a hiányt. Megszólalt a Román Nemzeti Bank kormányzója is. Mugur Isarescu azt mondta, a jegybank támogatja a kormány adókorrekciós, deficitcsökkentő terveit. A bankvezér fontosnak nevezte, hogy az intézkedések ne vezessenek politikai instabilitáshoz.

A kormányzati válságra utaló jelek ugyanakkor egyre nyilvánvalóbbak. Több nemzeti liberális politikus szorgalmazza pártja kilépését a koalícióból.

Alin Tise, a Kolozs megyei közgyűlés elnöke szerint pártjának ki kell lépnie a kormányból, amennyiben figyelmen kívül hagyják a Nemzeti Liberális Párt (PNL) prioritásait, s adókat emelnek. Hasonlóan foglalt állást Temesvár PNL-s alpolgármestere is. Cosmin Tabara úgy véli,

pártja nem játszhat bábszerepet a parlamentben, nem lehet a szociáldemokraták kulcstartója. Florin Roman, a PNL alelnöke is arról is beszélt, hogy távozniuk kell a koalícióból, ha álláspontjukat mellőzik.

Dan Barbu politikai elemző szerint Marcel Ciolacunak nincs könnyű dolga, a politikai trükközés kevés lehet a sikeres kormányzáshoz.

Ciolacu miniszterelnökségének első napjától választási kampányt folytat, saját imázsát építi. Igyekszik olyan politikusnak mutatkozni, aki mindent rendbe akar tenni ebben az országban a futballmeccsek szervezésétől a bolti árak csökkentéséig. Emellett Ciolacu az uniós helyreállítási alapokat használja fegyverként a koalíciós zsaroláshoz, amikor közli a nemzeti liberálisokkal, hogy amennyiben nem hajtják végre a brüsszeli pénzek megszerzéséhez megkövetelt pénzügyi intézkedéseket, felbomolhat a koalíció és politikai válság következik

– vázolta a kormányfő taktikáját az elemző.

Borítókép: Marcel Ciolacu román kormányfő (Forrás: Twitter/Marcel Ciolacu)