Először gázrobbanásnak hitték a halálos balesetet

Autótörmelék, letört faágak és két mécses árulkodik a szerda éjjel történt halálos baleset helyszínén a tragédiáról. Az esztári balesetben két fiatal vesztette életét. Esztárban és Pocsajon is ez a beszédtéma reggel óta, az egyik áldozat ugyanis a szomszédos településről származik – írja a Haon.

Fotó: Haon/Katona Ákos

Ahogy korábban a Magyar Nemzetbeszámolt róla, az esztári halálos balesetben egy autó fának csapódott a Rákóczi utcában. A helyszínre a létavértesi önkormányzati, a berettyóújfalui és a debreceni hivatásos tűzoltók vonultak. A jármű két utasát feszítővágóval szabadították ki, majd elvégezték az áramtalanítást. A beavatkozást a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

Az autóban utazó két fiatal életét azonban már nem lehetett megmenteni.

– A feleségem éjszaka arra lett figyelmes, hogy itt villog a tűzoltóautó, akkor jöttem ki megnézni, mi történt. Voltak itt annyian, hogy borzasztó, mindenki tisztességesen dolgozott – mondta a portálnak a férfi, akinek a háza előtt történt a halálos baleset.

Ha nincs itt a fa, bementek volna a házba, a hölgy annyira megijedt, azt hitte, gázrobbanás történt. Bár meg tudtuk volna menteni őket, fiatalok, sajnáljuk nagyon!

– mondta a férfi a szomszédjára utalva.

A helyiektől az is kiderült, hogy az egyik áldozat egy 21 éves férfi, aki friss házas volt és nemrég költözött a faluba. A másik áldozat egy 30 év körüli pocsaji férfi. A helyi szóbeszéd szerint egy buliból mehettek egy pékségbe, amikor megtörtént a tragédia. A helybéliek szerint a balesetező autó akár 130-cal is mehetett, mielőtt lecsúszott az útról, ami nem lenne meglepő, ugyanis többen is panaszkodtak már rá, hogy sokan gyorsan hajtanak az utcában.

