Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

A Jobbiktól az MSZP-hez, onnan a Tiszához, íme Magyar Péter újabb nagy igazolása

Egyre több korábbi baloldali politikus és aktivista tűnik fel a Tisza Párt soraiban, akik nem is olyan régen még az óbaloldal pártjai környékén tevékenykedtek. Demeter Márk például 2020-ban még a jobbikos Bíró László szekerét tolta, 2022-ben pedig az MSZP-s jelöltnek kampányolt, ma pedig már a Tisza egyik képviselőjelöltje.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 18:00
Újabb Tisza-jelöltről derült ki, hogy korábban aktívan segítette a Jobbik, majd az MSZP kampányait. Demeter Márkról posztolt most közösségi oldalán Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Budapest, 2025. április 25. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a Magyar-Lengyel Szabadság Intézet megalapításáról tartott budapesti sajtótájékoztatón 2025. április 25-én. MTI/Balogh Zoltán
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Demeter Márk 2020-ban még a „tetűcsúszdázós, judapestezős, nemzetiszocialista Németországot” éltető Bíró Lászlót támogatta, és Jakab Péterrel, a Jobbik elnökével pózolt az időközi kampányban, amelyet Tiszaújvárosban is elbukott a régi baloldali egyesült ellenzék. 

Demeter Márk 2022-ben már az MSZP-s Jézsó Gábornak kampányolt ugyanott, most pedig a Tisza Párt jelöltje lett

 – erre hívta fel a posztjában a figyelmet Szánthó Miklós.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója kiemelte, hogy az átállások egyértelműen jelzik: 

a korábbi baloldali szivárványkoalíció levitézlett támogatói is a Tisza sorait »erősítik«!

Korában már megírtuk, hogy a jelöltek sora is mutatja, a Tisza Párt nem az „új arcok” pártja: a lista tele van baloldali, DK-s és Gyurcsány-közeli harmadvonali politikusokkal, ellenzéki aktivistákkal, szocialista kötődésű jelöltekkel és a régi kommunista elit örököseivel. 

Borítókép: Demeter Márk 2020-ban Jakab Péterrel pózolt a kampányában (Fotó: Facebook)


