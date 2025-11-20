A Jobbiktól az MSZP-hez, onnan a Tiszához, íme Magyar Péter újabb nagy igazolása

Újabb Tisza-jelöltről derült ki, hogy korábban aktívan segítette a Jobbik, majd az MSZP kampányait. Demeter Márkról posztolt most közösségi oldalán Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Demeter Márk 2020-ban még a „tetűcsúszdázós, judapestezős, nemzetiszocialista Németországot” éltető Bíró Lászlót támogatta, és Jakab Péterrel, a Jobbik elnökével pózolt az időközi kampányban, amelyet Tiszaújvárosban is elbukott a régi baloldali egyesült ellenzék.

Demeter Márk 2022-ben már az MSZP-s Jézsó Gábornak kampányolt ugyanott, most pedig a Tisza Párt jelöltje lett

– erre hívta fel a posztjában a figyelmet Szánthó Miklós.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója kiemelte, hogy az átállások egyértelműen jelzik:

a korábbi baloldali szivárványkoalíció levitézlett támogatói is a Tisza sorait »erősítik«!

Korában már megírtuk, hogy a jelöltek sora is mutatja, a Tisza Párt nem az „új arcok” pártja: a lista tele van baloldali, DK-s és Gyurcsány-közeli harmadvonali politikusokkal, ellenzéki aktivistákkal, szocialista kötődésű jelöltekkel és a régi kommunista elit örököseivel.

Borítókép: Demeter Márk 2020-ban Jakab Péterrel pózolt a kampányában (Fotó: Facebook)