Ukrajna felfegyverzése geopolitikai üzenet

Az ukrán elnök és a francia elnök friss megállapodásának a híre Oroszországba is eljutott. A katonai szakértők szerint habár messze még a nap, amikor Rafale gépek repülnek majd Ukrajna egén, azonban komoly geopolitikai üzenete van a szerződésnek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 17:52
Fotó: EDOUARD MONFRAIS-ALBERTINI Forrás: Hans Lucas
Az ukrán elnök november 17-én, hétfőn Párizsban szándéknyilatkozatot írt alá Emmanuel Macronnal. Zelenszkij és a francia elnök is történelminek nevezete a megállapodást amelyek értelmében Ukrajna mintegy 100 Rafale vadászgépet a hozzájuk tartozó fegyverzetet vásárol az elkövetkezendő tíz évben –írja a France Info

Ukrajna felfegyverzése üzenet értékű 
Fotó: DANIEL PIER / NurPhoto

A Élysée-palota közleménye szerint a szándéknyilatkozat magában foglal további, jövőbeni szerződési lehetőségeket, hiszen a megállapodás nem csak a vadászgépekre, de légvédelmi rendszerekre is vonatkozik. 

A szerződés híre Oroszországba is eljutott. 

Az esti műsorok egy jelentős részében boncolgatták a témát a katonai szakértők. A szakértők szerint a terv ugyan „őrület”, azonban feltehetőleg egy darabig még nem fognak Rafale gépeket látni Ukrajna egén. Ennek ellenére a vélemények szerint „erős geopolitikai üzenete van a beszerzésnek, hiszen Ukrajna ezzel újabb lépést tett a NATO irányába”. 

Azzal azonban egyik szakértő sem vitatkozott, hogy a költségeket Európa fogja fizetni. 

A beszerzés hírére egyébként reagált Dimitrij Medvegyev is kommentálta, aki feltette a kérdést, hogy mit fog akkor az európai vezetés mondani, amikor a drogfüggő Zelenszkij és kormánya belebukik a korrupcióba. Medvegyev szerint ugyanis akkor már nem lesz elég azt mondani az embereknek, hogy ők nem tudtak a dologról. 

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

