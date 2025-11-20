Ukrajna felfegyverzése geopolitikai üzenet

Az ukrán elnök november 17-én, hétfőn Párizsban szándéknyilatkozatot írt alá Emmanuel Macronnal. Zelenszkij és a francia elnök is történelminek nevezete a megállapodást amelyek értelmében Ukrajna mintegy 100 Rafale vadászgépet a hozzájuk tartozó fegyverzetet vásárol az elkövetkezendő tíz évben –írja a France Info.

Ukrajna felfegyverzése üzenet értékű

Fotó: DANIEL PIER / NurPhoto

A Élysée-palota közleménye szerint a szándéknyilatkozat magában foglal további, jövőbeni szerződési lehetőségeket, hiszen a megállapodás nem csak a vadászgépekre, de légvédelmi rendszerekre is vonatkozik.