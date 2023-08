A repülőgép most megtalált darabjainak vizsgálata alapján is egyre valószínűbbnek tűnik, hogy nem lövedéktől zuhant le a Jevgenyij Prigozsin által használt gép. Ezúttal a gép egyik szárnyából és futóművéből találtak meg roncsokat; több szakértő is azt nyilatkozta, hogy nem láthatók rajta olyan sérülések, amelyek azt jeleznék, hogy egy becsapódás okozta a magángép vesztét.

Найдены обломки крыла и шасси упавшего самолета Пригожина. Следов ПВО — поражающих элементов ракеты — не видно. pic.twitter.com/b94c7mOmmo — IanMatveev (@ian_matveev) August 25, 2023

A gép lelövését már az Egyesült Államok is elvetette, Patrick Ryder, a Pentagon szóvivője szerint a Wagner-csoport vezetője valószínűleg meghalt a repülőgép-szerencsétlenségben, azonban nem lát bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a gépét rakétatalálat érte volna.

A roncsok mellett a gép lezuhanásáról készült felvételeket is megvizsgálták, amelyeken az látható, ahogy a füstölgő repülőgép rohamosan veszít a magasságból.