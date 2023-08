Meg kell őrizni a magyar politika természetét

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a 2023-as Tranzit politikai fesztiválon elmondott beszédében rámutatott: bár a nemzetközi politikában napjainkban erős bizonytalanság tapasztalható, Magyarország külpolitikai mozgástere széles, ugyanis az döntően attól is függ, hogy mi mit akarunk, mi mit szeretnénk. Kiemelte: ezt a mozgásteret alapvetően két tényező határozza meg, az egyik a földrajz, a másik, ami ennél is fontosabb, pedig az, hogy mi hazánk célja, és képes-e erre a kormány a saját nézőpontjából tekinteni kizárólag.

A nemzetközi politikában ugyanis még nagyobbak a hullámok, mint egy évvel korábban voltak, így most különösen fontos leszögeznünk, hogy a magyar külpolitika célja nem lehet más, mint a magyar érdekek érvényesítése. Ezt a természetét a magyar politikának pedig nem szabad engednünk korlátozni.

– fogalmazott. „Mi, magyarok nem tudunk és nem is akarunk más szemüvegén keresztül magunkra tekinteni” – tette hozzá. „A magyar külpolitikának nem lehet célja a mások elismerésére vonatkozó ambíció. A mi célunk, hogy a magyar emberek elégedettek legyenek a magyar külpolitikával, és ez a magyar külpolitika a magyar érdekeket szolgálja” – részletezte a tárcavezető.

A külgazdasági és külügyminiszter beszédében arra is kitért, hogy a magyar külpolitikához hasonló legitimációja egyik országnak sincs Európában.

Felidézte: a magyar emberek a háborúval szemben a béke álláspontjára helyezkedtek el. Emlékeztetett, hogy tavaly a választásokra már a megváltozott világpolitikai környezetben került sor, és az emberek világosan döntöttek a biztonság garantálását, a nemzeti érdekek mellett.

Mint fogalmazott: Magyarországé a legnagyobb legitimációjú, legszuverénebb külpolitika Európában, amely kizárólag a magyar érdekeket helyezi előtérbe.

Megfelelési kényszerrel lépnek fel a legerősebb országok

„Még a legnagyobb, legerősebb európai országok is megfelelési kényszerrel lépnek fel az egyes uniós tárgyalásokon, mert nincs akkora legitimációjuk, mint hazánknak” – vélte Szijjártó Péter. A politikus felidézte, milyen útravalót kapott Orbán Viktor miniszterelnöktől, amikor tárcavezető lett. A kormányfő arra kérte: „Péter, csinálj magyar külpolitikát.” „Ez volt az útravaló – részletezte a politikus. – Ezért a magyar külpolitika magyar, és a magyar külpolitika szuverén. És ezt meg is kell tartanunk ilyennek” – húzta alá.

A nemzetközi politika helyzetéről szólva Szijjártó Péter elmondta: új világrend van készülőben.

A lökdösődés, helyezkedés, nyugtalanság időszaka érzékelhető a külpolitikában

– jelentette ki.

A cseh, a szlovák, a lengyel és az amerikai választásról szólva Szijjártó Péter rámutatott: éppen azokból a liberális mainstreamhez tartozó országokból bírálják Magyarországot a demokrácia kapcsán, amelyekkel ellentétben Magyarország (az egyetlen) olyan ország, ahol a nemzetközi liberális mainstream beavatkozási kísérlete kudarcot vallott a választáson.

Már mindenhol nevetnek az unió szankciós politikáján

– Az Európai Unió már ott elrontotta a háborús konfliktus kezelését, hogy fegyverszállítási versenybe kezdett az Egyesült Államokkal, amelynek katonailag nyomába sem érhet. Ráadásul az EU magára erőltetett egy szankciós politikát is, amely végzetesnek bizonyul az európai gazdaságra, miközben az Egyesült Államok elfogadott egy olyan törvényt, amely nemcsak az amerikai inflációt csökkentette, de az amerikai vállalatokat is előnyhöz segítette az európaiakkal szemben. Így már csak ezért is azonnali fegyverszünetre és béketárgyalásokra van szükség – mutatott rá a tárcavezető az ukrajnai háború kapcsán.

Az EU 11 szankciós csomagot fogadott el, de az orosz gazdaság továbbra sem ereszkedett térdre, és a háborúnak sincs vége. Ezért nevetik már ki mindenhol az európai szankciós politikát

– mutatott rá a politikus. A külgazdasági és külügyminiszter arra is kitért, az Európán kívüli partnerek számára úgy tűnik, hogy: amikor az Európán kívül háború van, akkor Európa mindig a tárgyalásokat sürgeti, míg most, amikor Európán belül van háború, a fegyverszállításokat sürgeti és tárgyalások nincsenek.

Hazánkban találkoznak a keleti és a nyugati vállalatok

A tárcavezető rámutatott: két okból is sikeresnek mondható a magyar külpolitika. – Az egyik ok, hogy másfél éve sikeresen ki tudtunk maradni a szomszédunkban zajló háborúból, és Magyarország semmi olyat nem tett, ami a háború eszkalációját vagy akár egyel több ember halálát okozta volna. És az egyetlen morálisan védhető álláspont – húzta alá a miniszter.

– Olyan külpolitkát folytattunk az elmúlt 13 évben, amely minket tett az első számú keleti beruházások célpontjába. Hazánkban találkozik a nyugati vállalatok által gyártott elektromos autó és a keleti vállalatok által gyártott akkumulátor. Ez biztosítja hazánknak a gazdasági növekedés lehetőségét a jövőben – mutatott rá Szijjártó Péter a Mandiner tudósítása szerint.