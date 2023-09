Korábban írtunk arról az énekesről, akit az orosz–ukrán háború miatt tiltottak ki Kanadából, mivel a harctéren is meglátogatta a katonákat, illetve Putyin elnök társaságában is többször fellépett. Az orosz elnöki eseményeken egyébként ő énekelte, énekli a nemzeti himnuszukat is.