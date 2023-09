Beiktatták az új magyar nagykövetet Kijevben

Heizer Antal váltja a kijevi nagykövetség élén Íjgyártó Istvánt, aki 2018 óta töltötte be a pozíciót. Az új magyar nagykövet 1986-ban végzett a moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében, majd többek között Kínában, Szlovákiában, Kazahsztánban és Albániában volt már nagykövet, a 2000-es években pedig a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalt is vezette hazánkban. A kárpátaljai származású Íjgyártó István korábban moszkvai nagykövet, illetve a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára is volt.

Heizer Antal megbízólevelét még május elején vette át Novák Katalin köztársasági elnöktől, aki a következő szavakkal számolt be az eseményről közösségi oldalán:

Arra kértem, hogy munkája során mindent tegyen meg a béke előmozdításáért, és mindig tartsa szem előtt a kárpátaljai magyarság érdekeit

Az új nagykövet kényes időszakban veszi át a kijevi posztot, hiszen a két ország kapcsolatát a magyar kisebbség helyzetével kapcsolatos vitákon túl a békepárti magyar álláspont és legújabban a gabonaimport-tilalom egyoldalú meghosszabbításának kérdése is terheli.

A kijevi ceremónián, amelyet a hagyományoknak megfelelően a Szófia nemzeti emlékparkban tartottak, Heizer Antal mellett Franciaország, Nagy-Britannia, Kanada, Észtország, Szlovénia és az Európai Unió új kijevi nagykövete is átadta a megbízólevelét az ukrán elnöknek – írja a Kárpáti Igaz Szó hetilap az ukrán elnöki hivatal honlapjára hivatkozva.

Nem csupán Magyarországnak van új képviseletvezetője Ukrajnában, hamarosan a budapesti ukrán nagykövetség élére is megérkezhet Ljubov Nepop utóda. Fegyir Sándor befogadó nyilatkozatát augusztusban hagyta jóvá Szijjártó Péter magyar külügyminiszter, azonban amíg a megbízólevél ünnepélyes átadása megtörténik, továbbra is ügyvivő felel a budapesti képviseletért.

Hogy hozhat-e komoly enyhülést a kétoldalú kapcsolatokban az új budapesti nagykövet érkezése, az egyelőre kétséges, azonban mint arról beszámoltunk, Fegyir Sándor már most békülékenyebb hangnemet üt meg, mint elődje.

A tanárból lett önkéntes katonát akkor ismerte meg a szélesebb közönség, amikor a háború kitörése után a média beszámolt róla, hogy a frontvonalról is megtartotta óráit egyetemi hallgatóinak. „A lövészárkok professzoráról” csakhamar az is kiderült, hogy magyar vér is csörgedezik ereiben: édesapja magyar–szlovák, édesanyja ukrán–olasz származású, diplomáciai tapasztalata azonban nincs.

Mint egy Facebook-posztjához csatolt fotóról látható, Fegyir Sándor a fronton többek között a Magyar Nemzetet is olvassa.

Borítókép: Novák Katalin köztársasági elnök átadja a megbízólevelét Heizer Antalnak (Forrás: Facebook)