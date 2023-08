Lövészárokból jön az új ukrán nagykövet, de csodát aligha tehet

Nem utolsósorban ő állt kapcsolatban a Kárpátaljai Sárkányellátó nevű magyar civil kezdeményezéssel, amely kizárólag adományokból – nem halált okozó – felszereléssel lát el ukrán katonákat. „Az első nagykövet, aki tőlem, tőlünk kapott zoknit és polárfelsőt…” – tréfálkozott Facebook-bejegyzésében Trautmann Balázs, a csoport egyik alapítója.

Meg van kötve a keze

Valószínűleg ez a már egyébként is létező aktív kapcsolat is közrejátszhatott abban, hogy a kijevi vezetés Fegyir Sándort szemelte ki a nagyköveti pozícióra. Egyébként semmilyen diplomáciai tapasztalata nincs: tanárként dolgozott, tudományos fokozatokat is szerzett – a filozófia doktora –, egy ideig a kárpátaljai turisztikai hivatalt vezette, illetve régiós szinten Volodimir Zelenszkij pártjában politizált. Kárpátaljai származású, magyar felmenői is vannak, és jól láthatóan békülékenyebb hangnemet üt meg – számíthatunk ezek fényében tőle a viharos ukrán–magyar kapcsolatok javítására? Forrásaink véleménye megoszlik a kérdésben.

Az új nagykövetjelöltet ismerő, de nevük elhallgatását kérő forrásaink abban jórészt egyetértettek, hogy nagy csodát aligha tud tenni.

Nagykövetként nyilván meg van kötve a keze, Kijev akaratát kell végrehajtania, így a kérdés inkább az, hogy mik az ukrán hatalom szándékai. Úgy jellemezték, mint remek turisztikai szakembert és tanárt, abban azonban már korántsem voltak biztosak, hogy diplomataként is feltétlenül megállja majd a helyét vagy képes lesz megfelelően kezelni egy ilyen bonyolult helyzetet.

Mindenképpen előnyére szolgál, hogy nem kell neki bemutatni és nem érti félre a kárpátaljai helyzetet, ismeri a helyi magyarságot is, sőt, mint írtuk, magyar felmenői is vannak. A magyart egyébként erősen töri, de ez a videóiból is egyértelműen kiderül, de egy interjúban maga is elismerte, hogy még bőven van mit tanulnia. Elődjénél, Ljubov Nepopnál mindenesetre valószínűleg csak jobb lehet, hiszen az előző nagykövet minden alkalmat megragadott, hogy bírálja a magyar kormányt.

Tanárból katona Fegyir Sándor a kárpátaljai Ungváron született 1975-ben. A sajtóban sokféleképpen megjelent a neve, valójában Sándor a családi neve, Fegyir (magyarul Ferenc) a keresztnév. Az Ungvári Nemzeti Egyetem oktatója volt, amikor kirobbant a háború, amelyre elmondása szerint maga sem számított. Mégis a legelső napon jelentkezett szolgálatra, annak ellenére, hogy korábban semmilyen katonai tapasztalata nem volt, a tanulás miatt sosem sorozták be. Rövid kiképzés után Donbászba vezényelték, ahol azzal szerzett nemzetközi hírnevet magának, hogy még a lövészárkokból is megtartotta óráit. A BBC-nek adott nyilatkozata alapján akkoriban a legfőbb feladata az volt, hogy lövészárkokat ásson. Később a front más szakaszain is megfordult, jelenleg őrmesteri rangja van. Fontosnak tartotta, hogy bizonyítsa, kárpátaljai magyarok is fegyvert fogtak az orosz agresszió ellen, nyilvántartása szerint legalább 400 magyar származású harcol. Elmondása szerint utálja a szakállt, azonban megfogadta, a győzelemig nem borotválja le.

Mindent megtesz

Derűlátóbb Pétervári Natália ismert kárpátaljai ukrán újságíró. – Az új budapesti ukrán nagykövettől joggal remélhetjük, hogy diplomáciai missziója során inkább arra fog törekedni, hogy erősítse azokat a kötelékeket, amelyek összekötik az ukránokat és a magyarokat – fejtette ki véleményét a Magyar Nemzet megkeresésére a Kárpáti Igaz Szó helyi magyar lap ukrán nyelvű internetes kiadásának szerkesztője, az Unian országos hírügynökség kárpátaljai tudósítója.

Úgy vélte, Fegyir Sándor a magyar gyökerekkel is rendelkező ukrán kevesek egyike Kárpátalján, aki valóban érdekelt az ukrán–magyar kapcsolatok rendezésében.

megismerjük Magyarországot - nyelvet, kultúrát és történelmet. A szomszédok végül barátokká válnak, és egy nagy család – egy ukrán-magyar család//знайомимося з Угорщиною - мовою, культурою та історією. Сусіди з часом стають друзями і великою родиною - українсько-угорською родиною pic.twitter.com/5xqpuuw09f — Fedir Shandor (@FedirShandor) August 16, 2023

– Személyével kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy ő nem direkt politikus, szociológusként, turisztikai szakemberként nem vezérli őt a politikai haszonszerzés vágya. – Mert jelenleg sajnos azt látjuk, hogy itt Ukrajnában vagy akár Magyarországon is vannak olyanok, akik csak azért szidják a másikat, hogy abból politikai előnyökre tegyenek szert – magyarázta. Pétervári Natália elárulta, személyesen is jól ismeri őt; úgy jellemezte mint „olyasfajta idealista, aki lelke mélyéig hisz saját meggyőződésében, nehéz őt eltántorítani saját értékrendjétől, tapasztalásaitól.

Tisztában van vele, milyen nehéz örökséget vesz át nagykövetként, de minden tőle telhetőt megtesz majd a kétoldalú viszony normalizálódása érdekében

– tette hozzá.

Emlékeztetett arra is, hogy a nagykövetjelölt önkéntesként testközelből tapasztalta meg a háború borzalmait, nagyon sokat beszélget úgymond az egyszerű emberrel, számára fontos ismerni az önkéntesek, a vállalkozók, a civil aktivisták, a kisebbségek képviselőinek valós véleményét, nem hagyatkozik csak a hivatalos kommunikációs csatornákra.

Számtalanszor próbálta már cáfolni azt az állítást, miszerint a kárpátaljai magyarok nem veszik ki kellően részüket ebből a háborúból, ő összesítette, hogy majd 400 magyar felmenőkkel is rendelkező kárpátaljai katona teljesít szolgálatot a hadseregben.

Amikor 2012-ben felszámolták az úúgynevezett magyar választói kerületet Kárpátalján, ő volt az egyik leghangosabb tiltakozó ez ellen, ami jól jelzi lojalitását és józan észjárását a magyar ügyek tekintetében – idézte fel.

– Remélem, az új nagykövet valóban képes lesz arra, hogy azt erősítse a kétoldalú kapcsolatokban, ami összeköt és amire lehet alapozni, nem pedig azt, ami szétválaszt. Itt nálunk nagy tekintélynek örvend, nem véletlen, hogy már több mint egy évtizede állandó szereplője a megye száz legbefolyásosabb közéleti személyiségét bemutató kiadványnak. Sokoldalúságát is érdemes kiemelni. Sokan lövészárok-professzorként ismerték meg az elmúlt időszakból, de azt például csak nagyon kevesen tudják róla, hogy megszállottja az amerikai futballnak és a rögbinek, egykoron a Nyíregyházi Tigrisek amerikafutball-csapatában is szerepelt – osztott meg néhány személyes részletet is.

Ígéretes kezdés

– Új ukrán nagykövet jön, és ez jó. Nepop nagykövet asszony nem szolgálta jól Magyarországon az ukrán érdekeket, Fegyir Sándor viszont sok szempontból jó választás – értékelte röviden a diplomata érkezésének hírét korábban Demkó Attila, az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetője. – Fegyir Sándor nem a diplomáciai közegből érkezik Magyarországra, hanem a lövészárkokból.

Háborús időkben háborús nagykövet. Az új nagykövet ugyanakkor kárpátaljai magyar, aki ismeri a helyi viszonyokat és problémákat. Ígéretes kezdés

– nyilatkozta lapunk megkeresésére Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója.

Augusztus elején, még ukrajnai útja előtt, gesztusként is értékelhetően Novák Katalin köztársasági elnök aláírta az új ukrán nagykövetjelölt megbízólevelét. Sajtóhírek szerint azóta a Külügyminisztérium is jóváhagyta a befogadó nyilatkozatról szóló határozatot. Feltételezhetően a diplomata hamarosan Magyarországra jön, ahol átadja megbízólevelét a köztársasági elnöknek. A Magyar Közlönyben ezután jelenik meg a határozat, és ezt követően kezdheti meg munkáját.

