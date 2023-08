Volodimir Zelenszkij a Kossuth-portré alatt: van remény az ukrán-magyar békülésre?

Magyarország több, gesztusként is értelmezhető lépést tett az utóbbi időben Ukrajnának. A legfontosabb: Novák Katalin aláírta Sándor Fegyir ukrán nagykövetjelölt befogadólevelét. A lépéssel kihúzta a baloldali média vádjainak méregfogát, miszerint a köztársasági elnök azért váratta volna meg a magyar felmenőkkel is rendelkező diplomatát, hogy ezzel „leckéztesse” a barátságtalan kijevi vezetést. Ennek kapcsán ráadásul érdemes összevetni, hogy mennyit kellett várnia korábban hasonló helyzetben a magyar nagyköveteknek: mint arra Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő is emlékeztetett, legutóbb hat, illeve nyolc hónapot. Ezen kívül az államfő hamarosan ismét Ukrajnába látogat.

A tervek szerint előbb Kárpátalját keresi fel, majd Volodimir Zelenszkij meghívására részt vesz a Krími Platform soron következő, augusztus 23-i találkozóján is.