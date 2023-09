Csádban nyújt segítséget a Hungary Helps program orvoscsoportja

Csádban nyújt humanitárius, egészségügyi és orvosi segítséget a Hungary Helps program orvoscsoportja – hangzott el az M1 aktuális csatornán hétfőn. A Hungary Helps program csádi akciója a Száhel-övezet egyik utolsó stabil államának nyújt segítséget, ahová az utóbbi időben több százezer menedékkérő érkezett.

Zelei Péter, a Hungary Helps helyi képviselője az M1-nek elmondta, a 18 millió lakosú ország harmada szorul ellátásra, a helyzetet súlyosbítja, hogy víz- és élelmiszerhiány van.

– Azért van itt jelen a Hungary Helps program, hogy csádi partnereivel, illetve magyar civil partnerein keresztül segítséget nyújtson a kormányzatnak, a helyi szereplőknek abban, hogy valamilyen módon csökkentsük és enyhítsük a menekültáradat következményeit, ami az ország biztonságára is hatással van – mondta Zelei Péter.

Lakatos Botond, az orvosmisszió képviselője arról beszélt:

az egészségügyi helyzet annyira tragikus, hogy a háromdolláros malária elleni védőoltás is nagy hiány az afrikai országban, Csádban ezért sokan fertőzések és kiszáradás miatt kerülnek életveszélybe.

A Hungary Helps keretében az afrikai országban jelenleg egy összesen 23 fős humanitárius csapat van jelen, akik között egészségügyi, agrár- és menekültügyi szakemberek is vannak, és akikhez később további orvosok csatlakoznak. Az infektológus hozzátette:

eddig két menekülttábort látogattak meg, az egyikben tízezer, elsősorban kameruni és szudáni menekült kapott ellátást. A táborok lakói 90 százalékban nők és gyerekek, az ezzel összefüggő problémák jelentik a legnagyobb kihívást.

A műsorban elhangzott: az afrikai országba a Hungary Helps orvosmissziója mellett humanitárius, agrár- és vízügyi szakemberek is érkeznek, hogy hosszú távú segítséget nyújtsanak a helyieknek.

A Száhel-övezet tizenegy afrikai országon halad át, gyakran „éhségövnek” is nevezik ezt a régiót. A magyar kormány nemrég jelentette be, hogy fokozza jelenlétét a Száhel-övezetben, elsősorban Csádban. A segítségnyújtás az Európába irányuló migrációt is mérsékelheti.

Borítókép: Afrikai illegális bevándorlók (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Ciro Fusco)