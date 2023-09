Szakértők szerint a hirtelen emelkedés hátterében az áll, hogy a német termelők bezárták az üzemeiket vagy kisebb mennyiséget termelnek a megnövekedett gázárak miatt, melyek a termelési költségek akár kilencven százalékát is kitehetik – írta a Der Zeit német hetilap. A német vállalatok ugyanakkor vonakodnak lemondani a nitrogéntartalmú műtrágyáról, mely egyértelműen nagyobb és minőségibb hozamot tud garantálni a társaihoz képest. A német import más országok esetében is megnövekedett, beleértve Nigériát, Egyiptomot és Kínát, ám a Der Zeit szerint még Irántól is vásárol termékeket – például Ománon keresztül –, noha az amerikai szankciók tiltják a perzsa országgal való kereskedelmet.

A műtrágyát azonban nem csak a németek importálják nagyobb mennyiségben Oroszországból, statisztikai adatok szerint Európa-szerte egy év alatt hatról 23 százalékra nőtt a beszerzések aránya.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)