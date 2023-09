A Szerbia az erőszak ellen elnevezésű tiltakozások szervezői kérelmében az áll:

Szerbia egy mély társadalmi és politikai válságban van. Minden napos az országban az intézményi, a jogi, a szóbeli és a fizikai erőszak, s annak mértéke nem csökken. A gazdasági és a szociális válság a társadalom legszélesebb rétegeit érinti, a tiltakozó polgárok követeléseit hónapok óta figyelmen kívül hagyják. Felelősségteljes emberekre van szükségünk a politikában, akik megoldják a problémákat, ahelyett, hogy figyelmen kívül hagynák őket

– olvasható a dokumentumban.

Zoran Lutovac, az ellenzéki Demokrata Párt elnöke az N1 szerb televízió beszámolója szerint a dokumentum átadásakor azt mondta, követelik a választások kiírását, mert – szerintük – mély társadalmi-gazdasági válságban van az állam, és a mostani kormánynak nincs ereje vagy akarata a krízisből való kilábalásra.

Az ellenzéki vezetők gyors válaszra számítanak a hatalmi pártok részéről, s azt is szeretnék elérni, hogy a köztársasági parlamenti választásokat és a belgrádi önkormányzatit még az idén megtartsák. Elvárásuk még az is, hogy a jövőre esedékes vajdasági tartományi és helyi önkormányzati választásokat ne egy időben tartsák meg a most követelt esetleges előrehozott voksolással.

Ha nem kapjuk meg a szabad választások lehetőségét, akkor ők utcai kampányra készülhetnek az év végéig

– fenyegetőzött az ellenzéki politikus.

Vucsics szerint jobb az ország helyzete most, mint akkor amikor a jelenlegi ellenzék volt hatalmon

Úgy tűnik, hogy Szerbia államfője is hajlik arra, hogy ismét voksolást tartsanak az országban. Alekszandar Vucsics a minapi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az ellenzék által kért rendkívüli választások esetleges kiírásáról szóló döntés az ENSZ Közgyűlése után születhet meg, valamikor szeptember második felében vagy október elején. Nem hivatalosan arról is hallani, hogy egy december eleji szavazás lehetséges a balkáni államban.

Egyeztettem a kormánypártokkal, s azt látom, hogy megvan a hajlandóság arra, hogy eleget tegyenek a volt rezsim kéréseinek

– jelentette ki a sajtótájékoztatóján Vucsics.

A Szabad Európa Rádió beszámolója szerint az államfő hozzátette, hogy nem látja a szükségességét, hogy bárki is mindenáron ragaszkodjon a foteljéhez. A szerb elnök kiemelte, már csak a technikai részletek maradtak hátra, hogy, hogyan és mikor kerüljön erre sor.

Úgy gondolom, hogy jó lesz, ha először lemegy a Koszovóról szóló párbeszéd (csütörtökön ül egy asztalhoz Brüsszelben Vucsics és Albin Kurti koszovói kormányfő – a szerk. megjegyzése) és az ENSZ Közgyűlése. Ezután a hatalmi pártok képviselőivel egyeztetünk. Arra kérem őket, hogy vegyék figyelembe a volt rezsim minden kérését és fenyegetését, majd utána ezzel összhangban hozom meg a döntést

– húzta alá az államfő.

A pénteki kijelentéseit erősítette meg hétfőn Szkopjében is Alekszandar Vucsics, miután részt vett a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozóján. Az elnök az ezt követő sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott:

Megkaptam az ellenzék kérését, a hónap végéig választ kapnak erre. Ez a leggyorsabb és legkonkrétabb válasz lesz, amit egy parlamenti választások kiírásában illetékes elnök adhat nekik. Szóbeli és írásbeli választ is kapnak. Amikor a társadalom szörnyű helyzetéről beszélnek, majd megmutatom nekik, hogy mennyivel többen dolgoznak most, ebben a tíz évben

– reagált az ellenzék kritikáira a szerb vezető.

Egyes vélemények szerint az is előrevetítheti, hogy hamarosan választásokat tartanak a balkáni országban, hogy a köztársasági elnök a minapi sajtótájékoztatóján több népjóléti intézkedést is bejelentett, így szerdától egyes termékek árstopossá váltak, míg a nyugdíjasok egyszeri pénzügyi támogatást kapnak. Az olcsóbbá váló párizsiból, az elnök is fogyasztott. A reggelijéről videót is közölt az Instagram-oldalán Vucsics.

Miniszterelnök: Az ellenzék mögött a külföld állhat

A jelenlegi szerbiai kormányfő is reményét fejezte ki, hogy még az év vége előtt rendkívüli választásokat tarthatnak az országban. Ana Brnabics hozzátette: minden ezzel kapcsolatos döntést a nép érdekeivel összhangban hoznak meg. A Szerbiai Rádió és Televízió vendégeként a miniszterelnök kijelentette, a hatalmi Szerb Haladó Párt és ő személy szerint is készen áll arra, hogy voksolást tartsanak az országban – tudósít a Danas szerb napilap.

Azt gondolom, hogy érdekünkben áll, hogy rendkívüli parlamenti és egyéb választásokat tartsunk. Jobb előbb, mint később.

– nyilatkozta a politikus.

Brnabics hozzátette: az ellenzék a nyáron még azzal fenyegetőzött, hogy ha kiírják a rendkívüli parlamenti választásokat, akkor utcára vonulnak, blokkolni fogják az intézményrendszert és polgári engedetlenségre szólítanak majd, ehhez képest most megváltoztatták a véleményüket. Úgy értékelte, hogy az ellenzék nem tudja eldönteni, mit akar, mert nem ők hozzák meg a saját döntéseiket.

Ezeket a döntéseket más hatalmi központokban hozzák meg, a mi ellenzékünk csak közli azokat. Ugyanez a helyzet a bal- és a jobboldalon is.

– szögezte le Brnabics.

Az elemző szerint reális a december 17-i dátum

A Magyar Nemzet megkeresésére Dusan Janjics szerbiai politikai elemző elmondta: jó lenne, ha még az idén választásokat tartanának Szerbiában, méghozzá azon a dátumon, amely nem hivatalosan kiszivárgott. Ez az időpont pedig december 17-e lehet. A szakértő kérdésünkre válaszolva hozzátette: belgrádi önkormányzati választásokat kellene tartani, illetve azzal egy időben köztársasági parlamentit is, a jövőre esedékes vajdasági szintű, illetve helyi önkormányzati voksolás előre hozására pedig nincs szükség. Az elemző aláhúzta: Alekszandar Vucsics nem fogja elkövetni Borisz Tadics és Szlobodan Milosevics korábbi elnökök hibáit, s nem fog mindent egy lapra feltenni.

Belgrád tele van gondokkal, a korrupciótól kezdve a biztonság hiányáig. Ne felejtsük el a belgrádi iskolai gyilkosságokat és a mladenovaci öldöklést. Ez mindent megváltoztatott Közép-Szerbiában és Belgrádban. Ez magától nem fog lenyugodni. A választások fogják megmondani, hogy ki ki és hol a helye

– szögezte le Janjics.