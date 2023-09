Kézdivásárhelyen provokáltak a román nacionalisták + videó

A nacionalista szervezet tagjai legutóbb augusztus végén az úzvölgyi temetőben megtartott magyar megemlékezést zavarták meg – számolt be a Krónika erdélyi magyar napilap. Mihai Tirnoveanu akkor arra kérte híveit, „éreztessék jelenlétüket” az Úzvölgyében, ám „diszkrét módon, hogy ne provokáljanak”. Ugyanakkor a magyaroknak is üzent: mint mondta, készek tüntetéseket szervezni, bírósági eljárásokat indítani a katonatemetőben a magyar közösség által felállított 600 fakereszt ellen, mivel szerintük ezek sem rendelkeznek a román hadisírgondozó (ONCE) engedélyével. „Mi békén hagytuk a ti keresztjeiteket, hagyjátok ti is békén a mieinket” – üzente.

A múlt hónapban történt eseményt megelőzően pedig Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde kapcsán hívta fel magára a figyelmet a Nemzet Útja – azt sérelmezve, hogy tagjai nem jutottak be az eseményre. A helyszínre két román csoport vonult ki, hogy provokáljanak a miniszterelnök beszédét megelőzően, de a biztonsági őrök nem engedték be őket. Mihai Tirnoveanu hosszasan győzködte a rendőrfőnököt, ám nem jutottak be a nézőtérre.

Borítókép: Mihai Tirnoveanu, a Nemzet Útja román nacionalista egyesület elnöke Gábor Áron szobrát takarja ki Kézdivásárhelyen 2023. szeptember 10-én (Forrás: Facebook/Mihai Tirnoveanu)