Lengyel professzor: Berlin tévútra tereli Kijevet

A politológus szerint érdemes hangsúlyozni, hogy Ukrajna gyorsan szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz, és ez a döntés nagyon nagy mértékben Németországon múlik. Nem csoda, hogy Ukrajna meglehetősen racionálisan igyekszik Németország kedvében járni, amit például az is bizonyít, hogy támogatják az ENSZ Biztonsági Tanácsában való tagság iránti, régóta fennálló német ambíciókat. Némi viszonosságra is számíthat Kijev, ha a gabonaválságról van szó és a lengyel feszültségről, hiszen Németország kétszer is nyer: elősorban gazdaságilag, másodsorban geopolitikailag.

Tomasz Grosse ugyanakkor megjegyezte, hogy Ukrajna könnyen megbánhatja ezt a politikát.

Véleményem szerint minél többet fektet be Kijev a Németországgal fenntartott kapcsolatokba, annál valószínűbb, hogy egy idő után csalódni fog Berlin hozzáállásában. Stratégiailag Berlin mindig közelebb lesz Moszkvához, mint Kijevhez. Az ukránok előbb-utóbb csalódni fognak, ha megfeledkeznek néhány olyan korábbi tapasztalatról, ami miatt nagyon óvatosnak kell lenniük, emlékezve például az Északi Áramlatra, valamint Berlin és Moszkva hosszú távú kapcsolataira, amelyek Berlin geogazdaságának lényegét képezték

– magyarázta a szakértő.