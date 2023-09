Megint harcolnak Wagner-zsoldosok Ukrajnában

– Több egykori Wagner-zsoldos, aki Fehéroroszországban tartózkodott, szerződést írt alá az orosz védelmi minisztériummal, és ismét feltűntek Ukrajnában, a keleti fronton – mondta el Illja Jevlas, az ukrán keleti haderőcsoport szóvivője szerdán az Ukrajinszka Pravda hírportálnak.

Hozzátette, hogy a fegyveresek egy része Afrikába ment harcolni. – A Wagner katonai magáncég egykori katonái jelenleg ténylegesen jelen vannak a keleti haderőcsoport területén. Részt vesznek a harci cselekményekben. Java részük Fehéroroszország területéről jött, ahol táboraik voltak – fejtette ki Jevlas. Elmondta azt is, hogy most különböző alakulatokhoz osztják be őket. A szóvivő szerint a zsoldosok

már nem jelentenek akkora fenyegetést, amióta fő vezetőjük, Jevgenyij Prigozsin meghalt.

Andrij Demcsenko, az ukrán határőrszolgálat szóvivője a hírportálnak elmondta, hogy több mint hatezer Wagner-zsoldos tartózkodott Fehéroroszország területén, mostanra viszont csupán körülbelül ötszázan maradtak.