Meglátogatta a sztrájkoló michigani autóipari munkásokat szerdán Donald Trump volt amerikai elnök, a republikánus párt legerősebb elnökjelöltje. Trump kritizálta utódját, Joe Bident az elektromos járműveket támogató döntései miatt, és ígéretet tett arra, hogy megválasztása esetén az első tollvonásai között fogja visszavonni a demokrata párti elnök intézkedéseit.

Trump a szintén szerdán zajló republikánus elnökjelölti televíziós vita hét résztvevőjének is odaszúrt – számol be róla a The Independent brit napilap. A volt elnök szerint riválisai csak egy „állásra jelentkeznek”, és bármilyen pozíciót elvállalnának.

Látott valaki alelnököt abban a csoportban? Nem hiszem

− mondta a volt elnök.

Trump kampánycsapata részéről Chris LaCivita vezető tanácsadó reagált a televíziós vitával kapcsolatban.

A ma esti republikánus vita ugyanolyan unalmas és lényegtelen volt, mint az első vita, és semmi, ami elhangzott, nem fogja megváltoztatni az előválasztási verseny dinamikáját, amelyet Trump elnök ural

− idézi LaCivitát a The New York Post tudósítása.

Trumpnak negyven-ötven százalékpontos előnye van az előválasztáson, Joe Bidennel szemben pedig tíz százalékpontos, vagyis egyértelmű, hogy egyedül Trump képes legyőzni korábbi ellenfelét. − Az RNC-nek [Republikánus Nemzeti Bizottság] azonnal véget kellene vetnie a további előválasztási vitáknak, hogy a tüzet a korrupt Joe Bidenre irányíthassuk, és ne pazaroljuk tovább az időt és a pénzt, amit arra lehetne fordítani, hogy kiűzzük Bident a Fehér Házból − közölte a republikánus politikus kampánycsapata.