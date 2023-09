Vlagyimir Putyin orosz elnök a Wagner zsoldoscsoport egyik legmagasabb rangú volt parancsnokával, Andrej Trosevvel tárgyalt arról, hogyan lehetne a legjobban felhasználni az önkéntes egységet az ukrajnai háborúban – foglalta össze a Reuters hírügynökség.

A portál szerint a Kreml a találkozóval azt próbálja megmutatni, hogy az állam mostanra megszerezte az ellenőrzést a félkatonai csoport felett, miután annak korábbi vezetője, Jevgenyij Prigozsin júniusban sikertelenül fellázadt az orosz vezetés ellen, majd több magas rangú parancsnokkal együtt augusztusban repülőgép-szerencsétlenségben életét vesztette.

Putin meets former Wagner commander Andrei Troshev https://t.co/XnG6saaEQc pic.twitter.com/DrUDeB6Nwp — Juank (@JCSura) September 29, 2023

A lázadást követően Putyin már felajánlotta a zsoldoscsoportnak, hogy Trosev vegye át annak vezetését, viszont a katonák többsége Prigozsinhoz volt hű. Ám az orosz elnök most újra egyeztetett Trosevvel és Junusz-Bek Jevkurov védelmi miniszterhelyettessel is a Wagner „önkéntes” ukrajnai jövőjéről. – Ő már több mint egy éve harcol egy ilyen egységben. Tudja, hogy mit kell csinálni, ismeri a problémákat és azok megoldási lehetőségeit is, hogy a harc a legjobb és a legsikeresebb legyen – mondta Putyin Trosevről.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a RIA Novosztyi állami hírügynökségnek elmondta, hogy Trosev jelenleg a védelmi minisztériumban dolgozik.

A Reuters szerint a találkozó arra utal, hogy a Wagner maradványait mostantól Trosev és Jevkurov fogja felügyelni, aki az elmúlt hónapokban több olyan országba is elutazott, ahol a zsoldosok állomásoznak.

Trosevről lehetett tudni, hogy jó viszonyt ápol Putyinnal, többször fotózkodtak együtt, mindketten Szentpétervárról származnak, sőt Trosev az afganisztáni és a csecsenföldi háborúk kitüntetett veteránja, a belügyminisztérium gyorsreagálású erőinek korábbi parancsnoka. 2016-ban meg is kapta Oroszország legmagasabb kitüntetését, az Oroszország Hőse címet.