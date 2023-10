Az elmúlt hónapokban szinte mindennapossá váltak a migránsok közti összecsapások Szerbia északi részén. Leggyakrabban szúró eszközökkel, késekkel támadnak egymásra, de egyre többször kerülnek elő a lőfegyverek is. Szeptember 11-én például a véres összecsapások odavezettek, hogy a Szabadka melletti Hajdújárás környékén három migráns megsérült, egy pedig elhunyt – írja az Euronews szerbiai oldala.

A faluban gyakori a migránsok közti összecsapás, az emberek pedig éjszakánként arról számolnak be, hogy lövéseket hallanak az erdő felől. A Facebookon csoportokban figyelmeztetik egymást a helyiek, hogy épp melyik területen vannak lövöldözések. De nemcsak a környező településeken, hanem Szabadkán, a város különböző részein is fegyverropogásokat hallani. Videó is készült arról, ahogyan hosszú perceken át lövöldöznek az illegális bevándorlók és az embercsempészek a magyar határ közvetlen közelében az erdőben.

Mint arról lapunk az elsők között beszámolt, szeptemberben Szabadka központjában, a Lidl üzletlánc forgalmas parkolójában lőttek egymásra az illegális bevándorlók.

Az egyik migránst hátba lőtték, később életét vesztette.