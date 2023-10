Hamis sms-ekkel tévesztenék meg a lengyel választókat

Egy sms-kampány indult el Lengyelországban. A lengyel választók a küszöbön álló voksolás előtt egy üzenetet kaptak a mobiljukra, amelyben a következő szöveg áll: „Szavazz a PiS-re! Visszaadtuk a nyugdíjasoknak a méltó időskort, és még a temetésüket is ingyen vállaljuk.”

A lengyel sajtó arról ír, hogy a TVN24-nek jelentették az emberek, hogy ilyen sms-eket kaptak. A telefonjaikra érkező szövegeket megmutatták a média munkatársainak is.

A Jog és Igazságosság Pártja (PiS) cáfolta, hogy az üzeneteket ők küldték volna.

A PiS szóvivője, Rafał Bochenek az X-en azt közölte, hogy az elmúlt órákban tömeges számban küldtek egyesek dezinformációs szöveges üzeneteket. Ezekhez a PiS-nek semmi köze.

Meg kell állítani a csalást és a manipulációt

– tette hozzá.

Uderz w stół, a nożyce się odezwą...❗️Przestrzegamy przed manipulacjami i oszustwami. Prawo i Sprawiedliwość nie ma nic wspólnego z sms-ową akcją dezinformacyjną ❗️❌️ https://t.co/mIkuQMkCof — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) October 12, 2023

Az sms-ek különféle telefonszámokról érkeztek, amelyek a 732-es számmal kezdődtek. Miután megpróbálták felhívni ezeket a számokat, az a válasz érkezett, hogy nincs is ilyen szám. Nem egyedülálló az sms-kampány a választási hajrában. Mint ismeretes, Magyarországon is létezik a DatAdat-ügy, amikor a választási kampány hajrájában sokan névre szóló üzeneteket kaptak anélkül, hogy megadták volna a személyes adataikat. Erről lapunk is írt.