Migránsdráma a szarajevói buszállomáson + videó

Busz alá szorult migránst kellett kimenteni a bosnyák hatóságoknak Szarajevóban. Az esetről videó is készült. A felvételen jól látszik, hogy a tűzoltók megpróbálnak segítséget nyújtani az embernek, aki a lábát is alig tudja mozgatni. Percekig tanakodnak az egyenruhások, hogyan is szedjék ki a busz alól az illegális bevándorlót.

A migránsok különböző eszközöket használnak, hogy elérjenek a célállomásukhoz – írja a Szarajevói Rádió.

Gyakran próbálkoznak meg teherautók, autóbuszok és egyéb járművek alá bemászni, felkapaszkodni, hogy az Európai Unió országaiba jussanak. A mostani esetben nem volt szerencséje az illegális bevándorlónak, észrevették és kiszedték a busz alól.

Ezek a kísérletek azonban nem ritkán veszélyesek is. A rögtönzött csónakokkal való folyami átkelés vagy a gépjárművek aljában való megbúvás akár az életükbe is kerülhet.

Borítókép: Migránsok Szarajevóban (Fotó: X, AMAN)