Alekszandar Vucsics a távol-keleti fórummal kapcsolatban megjegyezte: rendkívül baráti beszélgetést folytatott Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

Több fontos témáról is egyeztettek. Vucsics Pekingben újságíróknak elmondta, hogy megvitatták Koszovó kérdését, illetve a nemzetközi helyzetet. A Vajdasági Rádió és Televízió beszámolója szerint Belgrád több szerződést is ellátott a kézjegyével a csúcstalálkozóra való utazása alatt. Aláírták a Szerbia és Kína közötti szabadkereskedelmi egyezményt is. A megállapodás 10 412 szerb vámtételre, azaz termékre, a kínai részről pedig 8930 termékre terjed ki.

Infrastrukturális kapcsolatról és természetesen egyre több beruházásról, új légi járatok létrehozásáról beszéltünk

– mondta a szerb elnök Pekingben.

Az államfő hozzáfűzte: Kína és más ázsiai országok is óriási előrelépéseket tesznek a befektetések terén balkáni országban. Vucsics és Hszi Csin-ping szót ejtett a vasútfejlesztésről is. Mint mondta: a Belgrád–Budapest-vonal szerbiai oldalán a Szabadkáig húzódó szakaszt 2024 végéig befejezik a kínai munkások. Ezt ígérte neki a távol-keleti ország elnöke.

Alekszandar Vucsics szerb köztársasági elnök Pekingben Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is találkozott.

