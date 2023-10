Minél közelebb élnek a háború poklához, annál jobban vágyják a békét az ukránok – derült ki a Gallup nemrégiben közzétett, de nyáron készített felméréséből. A közvélemény-kutatás legfőbb megállapítása, hogy másfél évvel a háború kirobbanása után még mindig 60 százalék támogatja a harcok folytatását, és csak 31 százalék szeretne mielőbbi békekötést.

Még mindig kétszeres többségben vannak tehát, akik harcolnának, de azért látszik némi kifáradás: a 2022-es adatokhoz képest 10 százalékponttal csökkent az arányuk.

A térképből pedig az is kiderül, hogy nagyon sokat számít, Ukrajna melyik részén élnek az emberek. A harcokhoz közeli déli és keleti frontokon egészen más a hangulat, mint a biztonságosabb középső és nyugati részeken. Odesszában (42 százalék), Mikolajivban (45 százalék) és Herszonban (45 százalék) például már kisebbségben vannak azok, akik tovább küzdenének. Hasonlóan Donyeck, Zaporizzsja és Harkiv megyékben is 50 százalék körüli a háború támogatottsága. Felfelé húzza viszont az arányt, hogy a biztonságosabb északi és nyugati területeken 70 százalék fölött mérték azokat, akik folytatnák a háborút.

Fotó: Created with Datawrapper

A felmérés fontos megállapítása még, hogy abban viszont egyetértés van, hogy az ukránok hogyan képzelik el a győzelmet: 91 százalék szerint csak minden elvesztett terület – beleértve a Krím félszigetet – visszafoglalása fogadható el.

Úgy tűnik, hogy a Volodimir Zelenszkijbe vetett bizalom is töretlen: az emberek 81 százaléka nyilatkozott úgy, hogy bízik az ukrán elnökben. A Kárpáti Igaz Szó által idézett másik felmérés is arra az eredményre jutott, hogy Volodimir Zelenszkij a lakosság kétharmadának bizalmát élvezi. Ez összességében a hetedik helyre volt elég, de a listán intézmények (például a hadsereg) is helyet kapott, a politikusok és közéleti szereplők közül messze az ukrán elnök a legnépszerűbb.

Ennek a felmérésnek egy másik fontos megállapítása, hogy a válaszadók többsége – 74 százaléka – bizalmatlan a politikai pártokat illetően. A háború utáni időszakban az ország vezetésére a válaszadók 52 százaléka katonák alkotta politikai pártot tartana a legalkalmasabbnak.

Borítókép: Orosz légitámadásban megsérült lakóház előtt egy lakó a kelet-ukrajnai Harkivban 2023. október 6-án. (Fotó: MTI/EPA/Jakiv Ljasenko)