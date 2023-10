Szijjártó Péter: Azt csak őszintén remélni tudjuk…

„Természetesen mi is értesültünk arról, hogy az Egyesült Államok budapesti nagykövete összehívta a NATO-s kollégáit Budapesten, hiszen erről hír is jelent meg a sajtóban” – közölte a közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter arra reagált, hogy – ahogy arról lapunk is beszámolt – csütörtök reggel találkoztak a NATO-tagországok nagykövetei és Svédország Budapestre akkreditált nagykövete. A találkozó okaként azt jelölték meg, hogy a NATO-tagokat egyre nagyobb aggodalommal tölti el Magyarország mélyülő kapcsolata Oroszországgal.

Azt csak őszintén remélni tudjuk, hogy nagykövet úr kihasználta ezt a lehetőséget, és teljes körű tájékoztatást adott a NATO-s nagykövet kollégáinak arról, hogy hogyan jött össze az a 416 tonna urán, amelyet az Egyesült Államok az idei esztendő első felében vásárolt Oroszországból

– fogalmazott Szijjártó Péter.

A tárcavezető megjegyezte, hogy ez majdnem két és félszer akkora mennyiség, mint tavaly, és akkora mennyiség, amekkora nem volt az elmúlt 18 esztendőben egyetlen félév alatt sem.

„Reméljük, hogy ebben a tekintetben is kimerítő és minden részletre kiterjedő tájékoztatásra került sor ezen a bizonyos értekezleten” – tette hozzá.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: KKM)