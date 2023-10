– Magyarország és Szlovákia sokkal jobban jár azzal, ha jó a kapcsolat közöttük, mintha rossz lenne − jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a kassai magyar főkonzulátus új hivatali épületének átadásán.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ünnepélyes átadáson leszögezte, hogy egy külképviseletre ránézve következtetéseket lehet levonni egyrészt arról, hogy milyen állapotban van az adott ország, másrészt pedig arról, hogy az mekkora jelentőséget tulajdonít az együttműködésének a másik állammal.

Márpedig az új magyar kassai főkonzulátus épülete tanúsítja, hogy Magyarország az elmúlt évtizedben minden válságból megerősödve került ki, illetve azt is, hogy a kormány kiemelt fontosságúnak tartja az együttműködés, a kapcsolat, a barátság folyamatos fejlesztését Szlovákiával

− hangsúlyozta.

– Mivel sokezernyi szállal kötődünk egymáshoz, egyre több magyarnak van egyre több dolga itt, Kassán. És ha a magyaroknak dolgaik vannak, akkor előbb-utóbb ügyes-bajos dolgaik is lesznek. Ezért indokolt volt, hogy főkonzulátust nyissunk, csak tavaly 1200-nál is több konzuli ügyet kellett itt kezelnünk − tájékoztatott, hozzátéve, hogy emellett fontos feladat lesz az emberek közötti, a gazdasági, a kulturális és a sportkapcsolatok fejlesztése is.

Magyarország és Szlovákia barátságának, a magyarok és szlovákok együttműködésének ennél kézzelfoghatóbb és szebb jelét adni a mai napon nem tudtunk volna

− fogalmazott.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a magyar–szlovák határ 654 kilométer hosszú, amelyen az idei év végére immár negyven átkelési pont lesz, miközben ezek száma 2010-ben még csak tizenhat volt. Szlovákia Magyarország harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere, a kétoldalú forgalom értéke tavaly elérte a 17 milliárd eurót, és ezzel új rekordot döntött. Emellett félmilliós magyar közösség él a szomszédos országban, ahogy jelentős szlovák közösség él hazánkban is − sorolta.

– Ezek mind-mind összekötnek bennünket. Ma már arról beszélhetünk, hogy mi köt össze minket, s nem arról, hogy mi választ el. Ebben nagy szerepe van egy tizenegy-tizenkét évvel ezelőtt megszületett felismerésnek, amely úgy szól, hogy sokkal jobban járunk akkor, ha jóban vagyunk, mintha rosszban lennénk − fogalmazott.

A miniszter a független és kívülről érkezett megfigyelő szerepéből kilépve jó hírnek nevezte, hogy akivel ezt a felismerést megtehettük, az most kapott egy komoly bizalmat a szlovákiai választóktól, és akár még arra is esélye lehet, hogy vezesse ezt az országot a következő időszakban.

Mindenesetre mi, magyarok derűlátók és bizakodók vagyunk Magyarország és Szlovákia jövőbeni együttműködése szempontjából, hogy együtt fogunk tudni fellépni a nemzeti érdekeink és az eredeti európai értékek képviselete érdekében

− jelentette ki.

Kitért arra is, hogy Kelet-Magyarország és Kelet-Szlovákia együttműködése új fejlődési távlatokat nyitott meg, Kassa és Miskolc agglomerációi gyakorlatilag összeértek, és „a határ itt már nem elválaszt, hanem összeköt minket, annak jelentősége már viszonylagossá vált”.

Kiemelte, ha a határ egyik oldalán van egy nagy beruházás, az rendre a másik oldalon is előnyökkel jár.

Valamint a kassai futballcsapatot és annak új magyar tulajdonosait is érintette, mondván, ha magyarok és szlovákok együtt tudnak szurkolni hétvégente egy közös célért, annál aligha lehetne jobb összekötő kapcsot találni.

A miniszter üdvözölte, hogy végre megépült a Kassát és Miskolcot összekötő autópálya, s hangsúlyozta, hogy ezt követően a vasúti közlekedés javításával is foglalkozni kell.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: Kovács Attila)